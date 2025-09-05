Ciencia

Telescopio revela imagen sin precedentes de la corona del Sol y enciende alertas científicas

Equipos en Hawái lograron la imagen más precisa de la corona solar; el avance llega justo cuando peligra el futuro del observatorio

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos lograron la imagen más detallada de la corona solar con un telescopio en Hawái, pero su futuro está en riesgo por un recorte presupuestario.
Científicos lograron la imagen más detallada de la corona solar con un telescopio en Hawái, pero su futuro está en riesgo por un recorte presupuestario. (Canva/O Globo)







O Globo / Brasil / GDA

