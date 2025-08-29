Ciencia

Cuándo y dónde será el eclipse solar más largo de todo el siglo

El fenómeno recorrerá diez países y dejará una franja de sombra de 258 kilómetros de ancho

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Eclipse total de Sol: las mejores 20 fotos del fenómeno que fascinó a México, Estados Unidos y Canadá | EF
El eclipse solar más largo del siglo durará 6 minutos y 22 segundos y será visible en distintas regiones del hemisferio oriental. (JOSH EDELSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEclipseEclipse solarEuropaÁfrica
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.