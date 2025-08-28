Ciencia

Cuándo hay Luna llena en setiembre 2025

El plenilunio será visible en Costa Rica la noche del 7 de setiembre, si las condiciones del clima lo permiten.

Por Damián Arroyo C.
La Luna llena de setiembre 2025 ocurrirá el domingo 7 y será visible a simple vista desde Costa Rica.
La Luna llena de setiembre 2025 ocurrirá el domingo 7 y será visible a simple vista desde Costa Rica.







Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

