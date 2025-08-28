Cuándo hay Luna llena en setiembre 2025

La Luna llena de setiembre 2025 ocurrirá el domingo 7 y será visible a simple vista desde Costa Rica.

La Luna llena de setiembre 2025 ocurrirá el domingo 7, de acuerdo con el sitio especializado Time and Date.

Durante esa noche, el satélite se verá completamente iluminado, lo que marcará el momento más brillante de su ciclo.

Esta fase, también conocida como plenilunio, forma parte de un ciclo lunar de aproximadamente 28 días, durante el cual la Luna cambia de forma según cómo la luz solar impacta su superficie.

La Luna llena es la etapa más visible del satélite desde la Tierra y suele atraer a aficionados de la astronomía, fotógrafos, y personas que practican actividades relacionadas con el cielo nocturno.

Durante el plenilunio, la cara visible del satélite se ilumina por completo, ya que la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, formando un ángulo de 180°, según explica el Servicio de Hidrografía Naval. Este fenómeno no dura toda la noche, sino que ocurre en un momento preciso que varía según la posición geográfica.

En setiembre, la Luna llena coincidirá con un fin de semana, lo que permitirá una observación más cómoda sin interferencias de la rutina laboral. Además, si el clima lo permite, se podrá apreciar sin problemas.

El resto de fases lunares en setiembre se distribuirán así:

Domingo 14 : cuarto menguante

: cuarto menguante Domingo 21 : Luna nueva

: Luna nueva Lunes 29: cuarto creciente

