Calendario lunar de setiembre 2025: estas son las fechas clave

Setiembre 2025 tendrá Luna llena el 7 y otras tres fases en momentos claves. El ciclo lunar influye en la visibilidad del satélite.

El ciclo lunar de setiembre 2025 atraerá a observadores del cielo. Las cuatro fases del satélite natural ocurren en momentos clave del mes y pueden observarse con facilidad desde Costa Rica, si las condiciones del clima lo permiten.

El evento más llamativo será la Luna llena, que tendrá lugar el domingo 7 de setiembre, cuando el satélite se vea completamente iluminado desde la Tierra.

LEA MÁS: Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo

A lo largo de setiembre, cada fase ocurre en una fecha específica. Esta información resulta útil para aficionados de la astronomía o quienes planifican actividades según la visibilidad lunar, como sesiones fotográficas nocturnas, rituales o simplemente observación del cielo.

Calendario lunar de setiembre 2025

De acuerdo con el sitio especializado Time and Date, este será el orden de las fases lunares en setiembre de 2025:

Domingo 7 : Luna llena

: Luna llena Domingo 14 : Cuarto menguante

: Cuarto menguante Domingo 21 : Luna nueva

: Luna nueva Lunes 29: Cuarto creciente

El ciclo lunar no coincide siempre con el calendario mensual, ya que su duración promedio es de 28 días. Durante ese periodo, la Luna atraviesa cuatro fases claramente visibles desde la Tierra.

Qué representa cada fase lunar

La Luna se desplaza alrededor de la Tierra en un trayecto que dura casi un mes. Durante ese tiempo, la luz solar incide de distintas formas sobre la superficie lunar, lo que origina los cambios visibles desde nuestro planeta.

Estas son las fases principales:

Luna llena : el disco lunar se muestra completamente iluminado. También se le conoce como plenilunio .

: el disco lunar se muestra completamente iluminado. También se le conoce como . Cuarto menguante : se ilumina la mitad izquierda del satélite. La visibilidad disminuye con el paso de los días.

: se ilumina la del satélite. La visibilidad disminuye con el paso de los días. Luna nueva : la Luna no es visible o apenas se distingue. A partir de aquí comienza a aumentar su brillo .

: la Luna no es visible o apenas se distingue. A partir de aquí comienza a . Cuarto creciente: se ve la mitad derecha del disco lunar iluminada, lo que indica el paso hacia la fase llena.

El Servicio de Hidrografía Naval explica que estas fases responden a los ángulos formados entre la Tierra, la Luna y el Sol: 0°, 90°, 180° y 270°. Por esa razón, no duran días completos, sino que ocurren en momentos precisos.

LEA MÁS: Extrañas enfermedades virales afectan a ciervos, ardillas y conejos en Estados Unidos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.