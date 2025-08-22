Ciencia

Calendario lunar de setiembre 2025: estas son las fechas clave

Las fases lunares de setiembre 2025 ya tienen fecha

Por Damián Arroyo C.
Revise el calendario lunar de agosto 2025 y descubra cuándo ocurren la Luna llena, la nueva, el cuarto menguante y los dos cuartos crecientes.
Setiembre 2025 tendrá Luna llena el 7 y otras tres fases en momentos claves. El ciclo lunar influye en la visibilidad del satélite. (Canva/Canva)







