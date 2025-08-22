Ciencia

Extrañas enfermedades virales afectan a ciervos, ardillas y conejos en Estados Unidos

Ciervos con bultos en la piel y conejos con deformaciones en la cabeza preocupan a expertos en vida silvestre de Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Animales salvajes en EE. UU. presentan deformaciones virales; especialistas alertan por el aumento de casos en época de calor.
Animales salvajes en EE. UU. presentan deformaciones virales; especialistas alertan por el aumento de casos en época de calor. (@povertybayhunt1/X)







