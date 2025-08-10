Zoológico de Alemania sacrifica cachorros de tigre siberiano, especie en riesgo de extinción

La madre dejó de amamantar a sus crías un día después del parto, lo que llevó al sacrificio de los tres tigres siberianos. Imagen con fines ilustrativos.

Tres cachorros de tigre siberiano nacidos en el zoológico de Leipzig, en Alemania, fueron sacrificados luego de que su madre los abandonó y dejara de alimentarlos.

La tigresa Yushka dio a luz el miércoles. Según el establecimiento, inicialmente los cuidó de manera ejemplar.

Sin embargo, al día siguiente se desentendió de ellos, pese a tratarse de su primera camada.

Durante dos días, los pequeños se debilitaron progresivamente. Ante el riesgo de una muerte por inanición, el equipo veterinario decidió aplicar la eutanasia.

El médico Andreas Bernhard señaló que el parque asumió una gran responsabilidad para evitarles sufrimiento.

El director del zoológico, Jörg Junhold, indicó que este comportamiento sin causa aparente se observa en madres primerizas inexpertas dentro del reino animal.

Los tigres siberianos, también llamados tigres del Amur, son los felinos más grandes del mundo.

Habitan principalmente en el Lejano Oriente ruso y se encuentran en peligro de extinción.

En julio, otro zoológico alemán, el de Núremberg, sacrificó a 12 babuinos debido a la sobrepoblación en su recinto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.