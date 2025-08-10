El Mundo

Zoológico de Alemania sacrifica cachorros de tigre siberiano, especie en riesgo de extinción

Los cachorros se debilitaron durante dos días hasta que el zoológico decidió aplicarles eutanasia para evitarles sufrimiento

EscucharEscuchar
Por AFP
La madre dejó de amamantar a sus crías un día después del parto, lo que llevó al sacrificio de los tres tigres siberianos.
La madre dejó de amamantar a sus crías un día después del parto, lo que llevó al sacrificio de los tres tigres siberianos. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTigreTigre siberianoAlemania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.