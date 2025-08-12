Ciencia

Langosta se enfrentó a robot submarino para proteger a sus crías

El ataque de la langosta patagónica a un robot sorprendió a científicos en plena transmisión desde el fondo marino

Por El País / GDA / Uruguay
A 1.883 metros de profundidad, una langosta patagónica atacó un robot submarino para proteger a sus crías, en una expedición del Atlántico Sur.
A 1.883 metros de profundidad, una langosta patagónica atacó un robot submarino para proteger a sus crías, en una expedición del Atlántico Sur. (Video de redes sociales/Fotocaptura)







