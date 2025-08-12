Langosta se enfrentó a robot submarino para proteger a sus crías

A 1.883 metros de profundidad, una langosta patagónica atacó un robot submarino para proteger a sus crías, en una expedición del Atlántico Sur.

Una escena insólita sorprendió a científicos y espectadores durante la transmisión en vivo de una expedición en el Atlántico Sur. A 1.883 metros de profundidad, una langosta patagónica (Thymops birstein) se enfrentó a un robot submarino para proteger a sus crías.

El hecho ocurrió frente a la costa de Mar del Plata, cuando el ROV SuBastian, un submarino operado remotamente, exploraba una formación rocosa. El crustáceo, de color rosado, se posicionó frente a la cámara mientras las pequeñas crías flotaban cerca.

Al no percibir que el robot se retirara, las crías se refugiaron en una cueva y la langosta atacó con sus pinzas el brazo metálico del vehículo, levantando una nube de sedimento en el fondo marino. La especie habita las costas del sur de América y es conocida por su comportamiento territorial.

La imagen llamó la atención porque mostró un comportamiento de defensa poco documentado a esa profundidad.

Según especialistas, la Thymops birstein no suele exponerse fuera de su refugio, lo que sugiere que la presencia de las crías activó una respuesta de protección extrema.

La transmisión, organizada por la organización Schmidt Ocean y el Conicet, reunió a miles de personas que siguieron cada momento de la expedición.

El video del enfrentamiento se volvió uno de los momentos más comentados del proyecto, que concluyó el 10 de agosto.

LA MAMÁ LANGOSTA QUE ENFRENTÓ AL ROBOT DURANTE EL STREAM DEL CONICET 🦞🌊



El robot se acercó demasiado a una roca donde la langosta había escondido a sus 8 crías.



Sin dudarlo, se plantó frente a la cámara y cuando el equipo intentó tomar una muestra, el crustáceo atacó.👊 pic.twitter.com/s8l3woMX5x — Diario La Capital (@lacapital) August 10, 2025

