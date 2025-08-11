Ciencia

Descubren en Latinoamérica restos de dinosaurio gigante que vivió hace 95 millones de años

El hallazgo permitió reconstruir por primera vez la parte posterior de un rebaquisáurido, con patas y cola preservadas

Por La Nación / Argentina / GDA
Descubren en Argentina un dinosaurio saurópodo de 18 metros, Astigmasaura genuflexa, que vivió hace 95 millones de años y revela claves evolutivas.
Descubren en Argentina los restos fósiles de un dinosaurio saurópodo de 18 metros, Astigmasaura genuflexa, que vivió hace 95 millones de años y revela claves evolutivas. (La Nación, Argentina, GDA/Mattia Yuri Messina)







