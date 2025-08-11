Meteorito que impactó una casa en Estados Unidos resultó ser más antiguo que la Tierra

El meteorito McDonough impactó en Atlanta y resultó más antiguo que la Tierra, según análisis de la Universidad de Georgia (Imagen ilustrativa).

Un meteorito de 4.560 millones de años impactó contra una vivienda en McDonough, Atlanta, el 26 de junio, y resultó ser más antiguo que la Tierra, según investigadores de la Universidad de Georgia (UGA).

El objeto, llamado meteorito McDonough, pertenecía al cinturón principal de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Los científicos indicaron que este fragmento podría estar vinculado a la ruptura de un asteroide mucho más grande ocurrida hace unos 470 millones de años.

LEA MÁS: Zoológico de Alemania sacrifica cachorros de tigre siberiano, especie en riesgo de extinción

El geólogo Scott Harris explicó que el proyectil tenía un tamaño similar al doble de un calibre 50 y viajaba a más de 1 kilómetro por segundo, lo que equivale a recorrer diez campos de fútbol en un segundo.

El impacto atravesó el techo, dañó el conducto de calefacción, dejó una abolladura en el piso y provocó un sonido comparable a un disparo.

Los investigadores de la UGA trabajan junto a expertos de la Universidad Estatal de Arizona y del Comité de Nomenclatura de la Sociedad Meteórica para profundizar en el análisis del fragmento y confirmar su origen.

Se trata del 27.º meteorito recuperado en la historia del estado de Georgia, un hallazgo que aporta información valiosa sobre los cuerpos que orbitan en el Sistema Solar desde antes de la formación de nuestro planeta.

LEA MÁS: Hombre se aferró a un tren de alta velocidad en Austria y logró sobrevivir contra todo pronóstico

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.