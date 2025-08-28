Ciencia

Inédito ataque de orcas a una ballena quedó captado en cámaras

El registro visual de este ataque representa un nuevo avance en el estudio del comportamiento de las orcas en la Patagonia argentina

Por La Nación / Argentina / GDA
Orcas cazaron a una cría de ballena franca en El Doradillo y el hecho quedó grabado por primera vez en la historia, según científicos argentinos.
Orcas cazaron a una cría de ballena franca en El Doradillo y el hecho quedó grabado por primera vez en la historia, según científicos argentinos. (Instagram/@maxijonas)







