¿Realmente una orca mató a su entrenadora? Esta es la verdad sobre el video viral de TikTok

Jessica Radcliffe es el nombre de la supuesta entrenadora de orcas que, en apariencia, habría fallecido por causa del ataque de una ballena.

En las últimas horas, las redes sociales se vieron sacudidas por un video viral que muestra la supuesta muerte de una entrenadora de ballenas por causa de una orca.

Principalmente, TikTok se vio inundado de mensajes, videos y hasta “noticias” que replicaron el suceso en el que se afirma que Jessica Radcliffe falleció a causa de las lesiones que le produjo una “ballena asesina”, durante un espectáculo que se realizó en un parque acuático en Estados Unidos.

En la grabación se muestra a la presunta entrenadora de orcas siendo atacada y arrastrada bajo el agua por uno de estos mamíferos marinos durante un espectáculo. En el video se ve a Jessica parada en la punta del hocico de la orca en una piscina, mientras el público observaba expectante. En un momento, la orca pareció atrapar a la entrenadora con los dientes y ambas desaparecieron bajo el agua, dando la impresión de un ataque fatal.

Sin embargo, no hay registros de que tal emergencia haya sucedido; de hecho, no existe el lugar llamado Pacific Blue Marine Park, donde en apariencia habría ocurrido el accidente. Todo apunta a que Jessica Radcliffe es un personaje ficticio.

La ausencia de información confiable y la falta de datos sobre el evento generan dudas sobre la veracidad del material. Además, el video presenta elementos característicos de contenido generado por inteligencia artificial, como movimientos poco naturales y voces sintéticas, una situación que fue confirmada por un análisis del medio New York Post.