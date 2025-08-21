Ciencia

Solo un tiburón con esta rara coloración ha sido documentado en todo el planeta: hallazgo en Costa Rica es el primero en la ciencia

El ejemplar presentaba una coloración amarilla poco común en tiburones y fue liberado tras ser capturado por pescadores deportivos

Por Jailine González Gómez
Un tiburón con coloración amarilla fue visto cerca de Tortuguero. Es el primer caso de xanthismo documentado en esta especie en el país
Un tiburón con coloración amarilla fue visto cerca de Tortuguero. Es el primer caso de xanthismo documentado en esta especie en el país (Facebook/Parismina Domus Dei)







