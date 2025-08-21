Solo un tiburón con esta rara coloración ha sido documentado en todo el planeta: hallazgo en Costa Rica es el primero en la ciencia

Un tiburón con coloración amarilla fue visto cerca de Tortuguero. Es el primer caso de xanthismo documentado en esta especie en el país

Un equipo de investigadores reportó el primer caso científicamente documentado de xanthismo en un tiburón gata (Ginglymostoma cirratum) en el mar Caribe de Costa Rica. El hallazgo se dio el 10 de agosto de 2024 cerca del Parque Nacional Tortuguero, durante una pesca deportiva.

El ejemplar medía cerca de 200 cm y presentaba una pigmentación completamente amarilla-anaranjada y ojos blancos, características asociadas a una condición conocida como albino-xantocromismo.

LEA MÁS: Un volcán submarino está generando alarma por una posible erupción

Este fenómeno, denominado xanthismo, consiste en una coloración anormal amarilla de la piel y es extremadamente raro en peces cartilaginosos como tiburones y rayas. En el caso de esta especie, solo existían referencias anecdóticas o sin respaldo científico.

La observación se realizó a una profundidad de 37 metros y con una temperatura del agua de 31,2 °C. El tiburón fue identificado por sus rasgos morfológicos, como su hocico redondeado y las barbillas largas, características propias de su especie.

Ubicación del avistamiento

Un caso sin precedentes

Según el artículo publicado en la revista Marine Biodiversity, esta es la primera vez que se documenta un tiburón gata con xanthismo. Hasta ahora, los casos registrados en tiburones incluían albinismo, leucismo e hipomelanosis, pero no xanthismo total.

Los autores indicaron que esta condición no parece afectar la supervivencia del animal, ya que alcanzó la edad adulta. Además, plantearon interrogantes sobre si se trata de un caso aislado o si podría deberse a factores genéticos o ambientales específicos de la región caribeña costarricense.

El tiburón gata es una especie bentónica de comportamiento tranquilo que se encuentra en aguas cálidas y poco profundas del Atlántico occidental.

En Costa Rica, se reporta frecuentemente en la región norte del Caribe. Está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

LEA MÁS: Una IA que funciona como Spotify alertó a científicos sobre una explosión estelar jamás vista

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.