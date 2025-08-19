Ciencia

Un volcán submarino está generando alarma por una posible erupción

El volcán Axial Seamount registró más de 2.000 sismos en un solo día, lo que generó nuevas alertas en la comunidad científica internacional

Por La Nación / Argentina / GDA
La actividad sísmica del Axial Seamount podría anticipar una erupción submarina. El impacto directo afectaría principalmente a la vida marina. - Imagen ilustrativa. (Sebastian Carrasco/NASA EARTH OBSERVATORY)







