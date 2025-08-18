¿Fue real el ataque de la orca a Jessica Radcliffe?

El video que muestra a una orca atacando a Jessica Radcliffe fue creado con inteligencia artificial y la mujer no existe.

Un video que muestra el supuesto ataque de una orca a su entrenadora, identificada como Jessica Radcliffe, se viralizó en redes sociales como TikTok, Twitter e Instagram. Las imágenes mostraban una presentación en un parque acuático donde, aparentemente, el animal agredía a la mujer frente al público.

La grabación generó indignación entre millones de usuarios que compartieron el contenido, discutieron su autenticidad o agregaron detalles falsos a la historia.

LEA MÁS: Organizaron todo su viaje con ChatGPT y terminaron sin vacaciones

No obstante, el video es falso. Fue creado con inteligencia artificial y no existen registros que confirmen la identidad de Jessica Radcliffe como persona real.

Cómo detectar contenido falso creado por inteligencia artificial

Aunque el video parece auténtico, expertos en producción digital afirmaron que fue generado con inteligencia artificial. Marcos Boca Ceravolo, de la productora brasileña AiR, explicó que este tipo de material se construye con fragmentos de videos reales combinados con animaciones generadas artificialmente.

Ceravolo indicó que los errores del video permiten identificarlo como falso. Por ejemplo, la reacción del público es idéntica entre los asistentes, lo que no sería creíble en un evento real. También resaltó que la proporción entre el tamaño de la orca y la entrenadora resulta poco natural.

Además, señaló que los movimientos de la entrenadora y del animal no coinciden con la lógica física de un video verdadero. Estos indicios suelen pasar desapercibidos cuando los usuarios consumen múltiples contenidos sensacionalistas en pocos minutos.

El último ataque documentado de una orca ocurrió en 2010, en un espectáculo de SeaWorld en Florida. Desde entonces, no se han reportado incidentes similares.

Una nueva realidad de desinformación digital

El video de Jessica representa una tendencia en aumento: la creación de contenido ultrarrealista con herramientas de inteligencia artificial. Esto complica la diferenciación entre hechos reales y materiales manipulados.

Ceravolo advirtió que estas tecnologías pueden ser utilizadas para manipular narrativas y difundir información falsa. Agregó que las plataformas sociales, por su baja resolución de video y rapidez de consumo, dificultan la verificación del contenido.

También mencionó el uso creciente de fotografías reales animadas artificialmente, deepfakes y sincronización de labios con audios inventados. Estas técnicas buscan sacar material de contexto para generar engaños más creíbles.

Algunas plataformas como YouTube ya incorporaron señales visibles que alertan si un video pudo ser alterado digitalmente. Este tipo de marcación intenta reducir la propagación de contenido falso en línea.

LEA MÁS: Un gran danés viajó en avión junto a pasajeros sin pagar asiento: esto fue lo que pasó

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.