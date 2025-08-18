Viva

¿Fue real el ataque de la orca a Jessica Radcliffe?

Un video viral muestra a una orca atacando a su entrenadora Jessica Radcliffe, aunque la historia detrás del material no es lo que parece

Por O Globo / Brasil / GDA
Orca Jessica Radcliffe
El video que muestra a una orca atacando a Jessica Radcliffe fue creado con inteligencia artificial y la mujer no existe. (El Universal/Captura de TikTok)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

