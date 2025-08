Un gran danés viajó en avión junto a pasajeros sin pagar asiento: esto fue lo que pasó

Un gran danés se volvió viral en redes sociales tras ser captado viajando junto a pasajeros dentro de la cabina de un avión de una aerolínea mexicana. La grabación del momento, publicada en TikTok, generó millones de visualizaciones y dejó a muchos usuarios con dudas sobre cómo el enorme perro logró abordar en esa zona del avión.

El video de seis segundos muestra al animal sentado en dos asientos contiguos. En la imagen observa con calma al resto de los viajeros. La publicación, hecha por el usuario @cristianjbetancourt, superó los 17 millones de vistas en TikTok.

Un Gran Danés se volvió viral tras viajar a Puerto Vallarta, México.



Su gran tamaño sorprendió a todos, se quedó sentadito, tranquilo.



Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios preguntaron cómo un animal de ese tamaño pudo volar en cabina, si requirió pagar un asiento adicional o si existía alguna regulación especial que permitiera su presencia en ese espacio.

Ante la incertidumbre, la familia del perro decidió compartir una explicación en la misma red social. En el nuevo video indicaron que el gran danés se llama Horus y que su presencia en el vuelo obedecía a una razón médica.

Según el relato, el animal viajó como perro de apoyo emocional de uno de los miembros de la familia, lo que le permitió ingresar legalmente a la cabina. Para ello, fue necesario presentar un certificado que lo acreditara como animal de asistencia, además de comprobar que tenía al día sus vacunas y desparasitaciones.

La familia explicó que no fue obligatorio que el animal estuviera entrenado, ni que usara bozal o correa, debido a que no presenta comportamientos agresivos. También indicaron que no pagaron un asiento extra, ya que la política de esa aerolínea permite a los pasajeros viajar con su perro de apoyo emocional sin costo adicional en ese caso.

