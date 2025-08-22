Tiburones y un caimán nadaban juntos en zona turística de Estados Unidos: vea el video captado por visitantes

Turistas en Carolina del Sur observaron a tiburones nadar junto a un caimán, un evento poco común que se volvió viral

Un grupo de cinco tiburones y un caimán americano fueron vistos juntos esta semana nadando en armonía en las aguas de Hilton Head, en Carolina del Sur, un destino turístico popular en verano.

La escena inusual ocurrió cerca de un muelle y se convirtió en una atracción turística ocasional.

Los tiburones no parecían preocupados por el caimán, que nadaba tranquilamente. No hubo ningún intento de ataque.

Gina Athans, quien grabó uno de los videos virales del episodio, declaró al periódico The Island Packet que visita Hilton Head desde los 12 años y nunca había visto algo similar.

Tiburones y caimanes suelen habitar cuerpos de agua diferentes. Los tiburones se encuentran casi exclusivamente en agua salada, en especial en las profundidades del océano, mientras que los caimanes migran desde la tierra a pantanos de agua dulce.

Los tiburones limón, comunes en Carolina del Sur, prefieren aguas cálidas, pero rara vez se adentran en cuerpos de agua dulce, según el Museo de Florida.

Sin embargo, esto no impide que tanto tiburones como caimanes se sientan atraídos por las aguas salobres de Skull Creek Dockside, una mezcla de agua dulce y salada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.