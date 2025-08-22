Ciencia

Tiburones y un caimán nadaban juntos en zona turística de Estados Unidos: vea el video captado por visitantes

En Carolina del Sur, un grupo de tiburones y un caimán americano nadaron juntos, causando sorpresa entre turistas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Turistas en Carolina del Sur observaron a tiburones nadar junto a un caimán, un evento poco común que se volvió viral
Turistas en Carolina del Sur observaron a tiburones nadar junto a un caimán, un evento poco común que se volvió viral (O Globo/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados Unidostiburóncaimán
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.