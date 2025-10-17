Debi Nova en concierto: horario de apertura de puertas, transporte y todo lo que debe de saber si va a Parque Viva

Debi Nova presentará de manera oficial su disco 'Todo puede convertirse en canción'; lo hará con un concierto especial este sábado en Costa Rica, en Parque Viva.

La cantautora costarricense Debi Nova tendrá un gran concierto este sábado 18 de octubre, en Parque Viva. El espectáculo es la celebración de sus 15 años de carrera musical, así como del lanzamiento de su más reciente disco de estudio: Todo puede convertirse en canción.

Además, en el marco del recital, la artista también festejará la nominación a los Latin Grammy en la categoría mejor canción pop/rock, por su tema Tu manera de amar, del álbum que lanzó a inicios de este 2025.

El concierto será en el Anfiteatro Coca-Cola. Si usted asistirá al show, le preparamos una información muy útil. Le recordamos que todavía quedan unas pocas entradas a la venta en el sitio eticket.cr, y en la boletería del recinto se podrán comprar los tiquetes a partir de las 2 p. m.

Horarios, transporte y más detalles del concierto de Debi Nova

Las puertas de Parque Viva abrirán a las 5 p. m. para el ingreso de los fans al concierto. La entrada se permitirá hasta las 8:30 p. m.

A las 7 p. m. comenzará a sonar la música con la presentación de Berenice y Eddy Monge. Debi Nova saldrá al escenario del Anfiteatro Coca-Cola a las 7:45 p. m.

En Parque Viva hay venta de bebidas y comidas. Es importante destacar que el pago será únicamente con tarjeta de crédito o débito.

Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4. El recinto cuenta con parqueo propio, y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses Tuasa en San José (terminal ubicada al costado norte del barrio La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.