Conozca a Fabián Jiménez, el nombre detrás de los influencers más virales de Costa Rica

Fabián Jiménez Céspedes, de 29 años, es oriundo de San Ramón de Alajuela y se graduó como economista en la Universidad de Costa Rica.

En el competitivo y cambiante universo del entretenimiento digital en Costa Rica, un nombre clave es el de Fabián Jiménez Céspedes, un joven de 29 años que a pesar de su bajo perfil se ha consolidado como uno de los mánagers más influyentes de la nueva generación de influencers o creadores de contenido.

Oriundo de San Ramón de Alajuela, Fabián combina su visión empresarial con la pasión por la cultura y el espectáculo.

Su vínculo con el entretenimiento no nació de la casualidad. Creció rodeado de música gracias a su padre Paco Jiménez, integrante del grupo nacional Ragga by Roots, quien desde niño lo expuso a ensayos, grabaciones y al detrás de cámaras de la escena artística nacional.

Esa cercanía le permitió absorber códigos, dinámicas y aprendizajes de un mundo complejo que, años más tarde, lo prepararía para asumir un rol clave en la profesionalización de los creadores digitales.

“Todo fue prueba y error”, explica Jiménez, quien inició en la industria junto a su primo, el reconocido Dj Disto, con quien empezó a construir su carrera desde el 2016 al 2019 hasta que la pandemia los llevó a un descanso.

En ese tiempo, Fabián se enfocó en su formación académica y culminó la carrera de Economía en la Universidad de Costa Rica, un paso que hoy reconoce como determinante para fortalecer su labor como mánager.

El 2021 marcó el regreso a la escena. En ese camino se han unido a su equipo streamers y creadores de contenido como Max Rodríguez, su primo Disto -quien también es su socio-, Keiz, Churry, Celeste, Diego Zele, Davell, El Tico y el rapero costarricense Sergio Guillén, mejor conocido como SNK.

La definición de ser ‘mánager’

Para Fabián, “un mánager es mucho más que un intermediario: es guía, estratega y socio en la construcción de una marca personal”.

A lo largo de estos años, su gestión ha permitido a los creadores participar en experiencias como entrevistas exclusivas con artistas internacionales, apariciones en eventos globales como La Velada del Año, de Ibai Llanos, o colaboraciones con marcas y productoras que han abierto puertas más allá del país.

Fabián Jiménez empezó a trabajar con su primo Disto en 2016, tras haber crecido muy cerca del mundo de la música. (Cortesía /Cortesía)

En conversación con La Nación, Jiménez compartió detalles de su trayectoria, los retos de la industria y las oportunidades que visualiza para los creadores costarricenses. Este es un extracto de la conversación:

— ¿Cómo fue retomar el negocio y construir lo que hoy tiene?

Después de la pandemia, en 2021, yo retomo el trabajo con Disto, y en 2022 decidimos conjuntamente fundar Unreal Talent, una empresa que inicia simplemente como una agencia de management de Keiz y de Corney y bueno, tiempo después se añaden otros creadores.

”Yo inicié como mánager y Disto como mi socio. Él estuvo un tiempo en Holanda y aprendió sobre cómo se mueve la industria en las grandes escenas, con esos aprendizajes nos unimos y ahora la empresa es una agencia de management”.

—Ahora que lo menciona, ¿en qué consiste su trabajo como tal?

El mánager se dedica a dos áreas fundamentalmente: el primero es la dirección estratégica, la asesoría y la orientación del talento, lo segundo es la gestión de sus proyectos, que podríamos decir que son los proyectos que generan ingresos.

”También orienta, acompaña, es una guía, es una luz y es una segunda opinión, un segundo cerebro trabajando detrás de una marca. Cuando una persona decide desarrollarse en el mundo del entretenimiento, su nombre, su alias, pasa a ser una marca. Y esa marca se tiene que

—¿Qué es lo más difícil de entrar de lleno a esta industria?

Es una industria muy complicada, de hecho que sí, pero también es muy divertida porque nunca se hace lo mismo. No es monótono, siempre hay cosas diferentes que hacer, pero es muy retador porque, igual que todos los mercados, es muy competitivo. Una de las cosas complicadas, y yo creo que la más complicada de todas, es hacer un enlace real, honesto y sincero con el talento.

”Además, a nivel de mercado e industria, y en lo particular en Costa Rica, es un mercado muy, muy, muy prematuro, en el sentido de que las cosas están cambiando a muy alta velocidad.

Hay otras barreras, por ejemplo, Costa Rica es muy pequeñito, son como 5 millones de habitantes y eso, fácilmente en cualquier otro país de Latinoamérica grande, es una comunidad (seguidores). Entrar a competir con nuestros pares de otros países, donde la industria es 20 veces más grande, siempre es un reto”.

Fabián Jiménez es el mánager del streamer Keiz, quien ha estado en la Velada del Año de Ibai Llanos, compartió con el influencer colombiano Westcol y ha alcanzado hasta 9 millones de vistas en sus videos. (Cortesía/Cortesía)

—¿Cuáles considera usted que son logros que han alcanzado?

Los logros han sido muchísimos, el primer logro como management y como talento a nivel general ha sido vivir 100% de esto. Nosotros manejamos creadores y talento full-time, ellos no hacen ninguna otra cosa, no trabajan en ningún lado, no tienen un part-time job (trabajo a tiempo parcial) ni nada de esas cosas, como la gran mayoría de personas que en Costa Rica se dedican a la industria del entretenimiento.

”De hecho, yo, al ser economista, tengo ciertas habilidades duras que me permiten complementar la guía que le doy a mis talentos (...) hay una génesis, que es cómo hacemos nuestra actividad sostenible financieramente para que nos dé tiempo, libertad de poder explorar oportunidades de allá afuera”.

—Allí llegan las oportunidades que las personas sí ven...

Hay mercados e industrias que siempre han creído en nosotros. En ese sentido, hay que decirlo, si la gente no cree en nosotros, esto simplemente es imposible, porque por más que uno como mánager nade a contracorriente, siempre tiene que haber gente que crea, por ejemplo, Sony Music.

“Nos ha permitido tener oportunidades tan grandiosas como entrevistar a Trueno (artista argentino) cuando vino al país. Eso hizo que, por ejemplo, Corney tenga 7 millones de reproducciones en ese video de la entrevista que le fuimos a hacer.

Otro gran ejemplo ha sido la puerta que nos ha abierto la selección de creadores de contenido, que es un proyecto muy, muy importante, que ha internacionalizado el mercado de aquí y que nos permitió hacer un streaming con Rivaldios, que es un creador enorme en Latinoamérica. También es uno de los videos con más reproducciones de Keiz en TikTok (uno de los videos tiene 9 millones de reproducciones)”.

—También han asistido a eventos internacionales.

Hemos realizado conexiones en el exterior que nos permiten no solo que aparezca en redes sociales que estuvimos en tal evento. Por ejemplo, decir que se estuvo en La Velada de Ibai, que se estuvo en Suprenova, que se estuvo en Brooklyn para el lanzamiento del disco Cosa Nostra, de Rauw Alejandro, si no también, internamente, hacer esas conexiones con personas de industrias muchísimo más desarrolladas, que a la postre nos da posicionamiento, pero también nos da oportunidades de negocios.

Fabián Jiménez y el creador de contenido Corney estuvieron en Brooklyn para el lanzamiento del disco Cosa Nostra, de Rauw Alejandro. (Cortesía /Cortesía)

Nuevas alianzas en México

Recientemente, Jiménez anunció la firma de tres alianzas estratégicas en México, con el objetivo de impulsar a los creadores de contenido nacionales hacia escenarios internacionales.

La primera de ellas se concretó con Katana Talent, una agencia que permitirá a los talentos costarricenses participar en proyectos, convivencias y eventos al mismo nivel que los creadores mexicanos.

La segunda alianza se cerró con una agencia global enfocada en fútbol, presente en ocho países y con sede en México para América Latina. Aunque Jiménez no reveló su nombre, destacó que el convenio abrirá espacios para posicionar a los creadores ticos en actividades deportivas de alcance mundial.

Finalmente, se firmó un acuerdo con una agencia de entretenimiento musical que organiza conciertos y eventos masivos. Esta colaboración busca ampliar las oportunidades en el sector artístico y fortalecer el vínculo con la industria mexicana.

“Con estas tres agencias logramos construir un puente en cemento entre Costa Rica y México, para que nuestros talentos tengan la tranquilidad de que el mercado mexicano ya es un aliado nuestro”, finalizó Jiménez.