En 48 horas y hasta con contratos: Así nació la selección de ‘influencers’ de Costa Rica

Un grupo de tres socios y 30 jugadores de fútbol, entre los que destacan cantantes, creadores de contenido, presentadores y actores, conforman la selección de influencers de Costa Rica. Este equipo busca combinar pasiones y, sobre todo, impulsar talentos emergentes.

La idea inició en la cabeza del costarricense Ari Devoto, de la empresa Atlas, que busca talento deportivo en más de 27 países. Atlas comenzó a patrocinar la selección de creadores de contenido de Colombia y, al notar que en Costa Rica no existía algo similar, decidió impulsar el proyecto.

“Yo dije: honestamente, no conozco ningún influencer, no soy influencer, no juego fútbol y entonces no tengo ninguna pieza del sistema más que la idea”, comentó Ari. Fue entonces cuando entraron Sebastián Campbell y Pietro Cercone, del medio No pasa nada.

Campbell y Cercone, por su experiencia en medios, conocían a varios creadores de contenido que podrían integrarse al proyecto. Luego Campbell contactó a DJ Disto, quien solía jugar fútbol con algunos influencers . Así, en menos de 48 horas y un par de llamadas, la idea tomó forma, muy al estilo tico.

A diferencia de selecciones similares en otros países, la costarricense busca representar a un público diverso.

“Por ejemplo, en Argentina solo incluyen streamers. Nosotros, aunque somos un país más pequeño, queríamos incluir personas de todo tipo de audiencia. Tanto un chico de 12 años que ve contenido de Corney como un señor de 50 que disfruta La Media Docena. Queremos que todos puedan sentirse identificados con la sele”, explicó Campbell.

Tapón se abraza con Ítalo Marenco durante un partido de preparación de la Selección de influencers de Costa Rica. Ambos forman parte de los 30 seleccionados del equipo. (Mayela López/Mayela López)

En un inicio, la empresa Unreal Talent elaboró un primer listado de 45 creadores de contenido. Luego, los organizadores revisaron el material de cada uno para asegurar que sus valores coincidieran con la visión del proyecto.

“Dijimos: esta persona sí, tal vez esta tiene mala fama o es muy problemática. No queremos a alguien que genere conflictos en la cancha. Buscamos creadores que no fueran anti-marca, que su contenido no fuera misógino, machista o clasista”, explicó Ari.

Los jugadores seleccionados compiten actualmente y todos cuentan con un contrato. Aunque no reciben remuneración por el momento, el contrato establece pautas de compromiso y comportamiento adecuado. Además, los organizadores esperan realizar pruebas para integrar a nuevos creadores de contenido.

Una selección balanceada

El equipo cuenta con jugadores destacados como Ítalo Marenco , Sergio Guillén (SNK), Xavi (FutPlay), Gimario y DJ Jeren, quienes han competido en Juegos Nacionales, en ligas menores de los clubes nacionales o, simplemente, muestran condiciones importantes para tocar el balón. Sin embargo, también hay jugadores que han debido mejorar con el tiempo.

En diciembre, el equipo inició su acondicionamiento físico y ahora entrenan cada semana con Manuel Arroyo, panelista de televisión y técnico de fútbol con licencia A.

“Es algo serio, aunque parezca un show. Se va a streamear y todo, pero la selección entrena, haya o no partido. Los muchachos se están comprometiendo y esto no es ‘un chingue’. Es la selección”, enfatizó Ari. Ningún jugador tiene su lugar asegurado, por lo que esperan el compromiso de todos. “Si no, le estarían quitando el campo a otra persona”, agregó.

El primer partido será el 22 de marzo contra la Selección de creadores de contenido de Panamá. En la foto, Corney (izq) y DJ Jeren calientan durante un partido de preparación. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Campbell también destacó el impacto del proyecto: “Me gusta ver a la selección como la mejor agencia de talentos de Costa Rica. Al final del día tenemos a los creadores de contenido más grandes del país. Literalmente, los tenemos a todos. Tal vez nos falta Julián, pero él está en Estados Unidos, aunque con muchas ganas de estar”.

Muchos jugadores ven esto como una oportunidad de hacer algo por el país, pues el fútbol une a Costa Rica. El equipo disputará su primer partido el 22 de marzo contra la selección de creadores de contenido de Panamá. El encuentro será en el Estadio Rafael Bolaños, en Alajuela, a las 7 p. m.

“Pueden esperar un equipo talentoso y unido. Estamos hablando con selecciones de todo el mundo: Argentina, Brasil, Chile, México. Ya nos invitaron a la Copa América de creadores de contenido”, anunció Campbell.

El sábado, los asistentes al partido podrán disfrutar de un show con risas, presentación del equipo, sorpresas y buen fútbol. La transmisión exclusiva será vía streaming en el canal de YouTube de No pasa nada CR.

Los jugadores entrenan semanalmente con Manuel Arroyo, técnico con licencia A. (Mayela López/Mayela López)

¿Quiénes son los jugadores?

La lista completa la encabezan artistas y creadores de contenido en diversos formatos: