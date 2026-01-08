Comediantes extranjeros se burlaron de la ‘r’ de los ticos y un costarricense les dio una épica respuesta

El comediante costarricense Stephan Dyer “dejó callados” a algunos de sus colegas quienes, durante una sesión de chistes, arremetieron contra los ticos por la forma en que se pronuncia la letra “r” al hablar.

Dyer, reconocido por su trayectoria humorística fuera de nuestras fronteras, publicó un video en el que se observa cómo respondió con fineza y un gran sentido de fisga a los comentarios de sus compañeros.

En el clip se escucha a varios comediantes decir frases como: “El mejor regalo de Navidad para Costa Rica sería un coach didáctico para que puedan pronunciar Costa Rica”, “En Costa Rica, el fiel acompañante de Santa no es Rodolfo el reno, es ‘Rrrodolfo el rrreno’, mae” y “El regalo perfecto para Costa Rica sería cambiarle el nombre a Costa Deliciosa, para que lo puedan pronunciar”.

Dyer escuchó cada comentario con paciencia y entre risas; cuando le tocó el turno de responder, manifestó: “El mejor regalo para todo mexicano es una Mastercard, porque para todo lo demás les piden Visa, güey”, lo que provocó las carcajadas del público y de sus colegas, quienes no tuvieron más que aguantar el chiste.

Al cierre de su participación, el tico expresó como última estocada: “Mejor que todos los hijue... chistes de la ‘r’”.