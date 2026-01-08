Viva

Comediantes extranjeros se burlaron de la ‘r’ de los ticos y un costarricense les dio una épica respuesta

El tico escuchó los chistes con tranquilidad y esperó al último momento para dar una estocada con su humor fino

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Kurt y Stephan Dyer
El comediante costarricense Stephan Dyer tiene una amplia carrera humorística fuera de nuestro país. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Stephan DyerCosta Rica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.