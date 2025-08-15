Risas aseguradas: comedia y música se unen en un ‘show’ de los hermanos Stephan y Kurt Dyer

Stephan Dyer se ha hecho carrera internacional en la comedia. Hace unos meses realizó una gira por Europa y está planeando un recorrido de 'shows' por Estados Unidos.

Bien dicen que lo que se hereda no se hurta, y el talento de los hermanos Stephan y Kurt Dyer dejará claro en el escenario que en ellos sí se cumple este viejo y conocido refrán.

Los hermanos se juntarán en Costa Rica en un show que estará cargado de música, buen humor y anécdotas familiares. Este espectáculo reunirá en escena a Stephan, reconocido comediante internacional, y a Kurt, uno de los músicos más versátiles de la escena tica, quien también ha demostrado que el humor es parte de su esencia.

Las presentaciones serán el sábado 27 de setiembre en Mundoloco, San Pedro, a las 9:30 p. m. y el domingo 28 en London Room, en San José, a las 2 p. m. y 6 p. m.

Para el show del sábado quedan pocas entradas a la venta, los espectáculos del domingo están agotados. Sin embargo, los artistas están evaluando abrir una cuarta fecha.

Las reservaciones se pueden hacer por medio del WhatsApp al 7171-7615.

Dyer de exportación

Stephan Dyer se ha hecho camino internacional en la comedia. Ha participado en especiales de Comedy Central y Just For Laughs; además, recientemente realizó una gira por nueve ciudades de Europa.

Kurt Dyer es uno de los músicos más versátiles del país, también en sus 'shows' presenta comedia. (Cortesía)

Actualmente, es coproductor del Latin Comedy Festival (el festival de comedia latina más grande de Norteamérica), y pronto se embarcará en una gira nacional oficial por Estados Unidos para presentar su show.

La gira de Stephan que lo trae a Costa Rica en setiembre lo llevará a otros países como Panamá, México, Estados Unidos y Canadá.