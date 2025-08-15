Viva

Risas aseguradas: comedia y música se unen en un ‘show’ de los hermanos Stephan y Kurt Dyer

Los Dyer harán gozar al público con sus talentos. Aquí le contamos las fechas y detalles de las entradas para sus espectáculos

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Kurt y Stephan Dyer
Stephan Dyer se ha hecho carrera internacional en la comedia. Hace unos meses realizó una gira por Europa y está planeando un recorrido de 'shows' por Estados Unidos. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Stephan DyerKurt Dyer
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.