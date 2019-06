“Ya había empezado a hacer shows de stand up comedy, tomé cursos en una escuela de comedia y ya no sentía que tenía tiempo suficiente para el banco. Además, lo que seguía en Scotiabank era ponerme las pilas para ser director o jugármelo todo por seguir mis sueños. En el 2017 tenía 29 años, no estaba casado, no tenía hijos ni una hipoteca. Era mi momento para tomar el riesgo. Meses antes de irme del banco me ofrecieron ser senior mánager en el departamento de riesgos para Latinoamérica, que era mi mayor anhelo en el banco, porque podría devolverme a Costa Rica, pero ya mi decisión estaba tomada”, asegura.