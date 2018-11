Carlos Ramos El Porcionzón: No porque he tenido suerte. Una vez en una presentación de la empresa, el gerente era gay. Pero me avisaron, entonces me cuidé un poco; en mi repertorio tengo buenos chistes de eso pero me abstuve un poquito para no herir la susceptibilidad de esa persona. Me he cuidado mucho pero no le voy a decir que no he cometido mis errores, uno fue joven.