Comediante costarricense preguntó a alemanes qué sabían de Costa Rica: estas fueron sus respuestas

El comediante costarricense Stephan Dyer se encuentra de gira con sus shows y en uno de ellos consultó qué conocen los extranjeros de Costa Rica, en este caso los alemanes. También, consultó sobre su conocimiento sobre Argentina, pero las respuestas relacionadas a los ticos se llevaron los aplausos.

El espectáculo se llevó a cabo de Munich, Alemania, según Dyer. Publicó un video en TikTok donde se escucha la pregunta que hace y empiezan las curiosas respuestas.

LEA MÁS: ‘Influencer’ tica preguntó a brasileños qué piensan de Costa Rica: Estas fueron las curiosas respuestas

“Pura Vida”, “Maribel Guardia”, “gallo pinto” y “osos perezos”, fueron algunas de las respuestas que se escucharon.

Sin embargo, una de las alemanas entendió lo que realmente quería Dyer con la pregunta y gritó: “No tiene ejército”. Dyer, inmediatamente, se emocionó y le dijo “gente culta”. La mujer le dijo que se llamaba Lara y habla de manera perfecta el español porque vivió 12 años en América Latina.

En Alemania, una mujer sorprendió a Stephan Dyer al mencionar que Costa Rica no tiene ejército. La respuesta provocó risas y aplausos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Esto provocó burlas entre el público, pues ella confesó que siempre estuvo en el lugar donde no debía. Por ejemplo, recordó que durante el Mundial de Brasil 2014 estuvo en Argentina cuando la albiceleste perdió la final del torneo, justamente contra su país, Alemania.

Luego de esto, el comediante le dijo: “Me encanta que dijiste que Costa Rica no tiene ejército, porque mucha gente se burla de los costarricenses porque no decimos la “r” bien, y la gente cree que tenemos una condición en la lengua, que nacemos con una discapacidad, y que no podemos decir “Costa Rica” (con la r pronunciada), pero nada más optamos por hablar feo”.

LEA MÁS: Abuelita y nieto protagonizan emotivo video de despedida: ‘Espero volver a verte, si Dios me da vida’

Pero acompañado de eso, hizo un llamado a pensar en lo bonito del país.

“No tenemos ejército y podemos invertir esa plata en educación y por eso tenemos 97% de alfabetismo”, finalizó el video entre risas y aplausos del público.