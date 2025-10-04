Viva

De ejecutivos a comediantes: así fue como Kurt y Stephan Dyer gestaron la jugada más feliz (y arriesgada) de sus vidas

Ambos renunciaron a altos puestos ejecutivos para dedicarse de lleno al humor, labrando una exitosa carrera en los escenarios de la risa

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Hermanos Kurt y Stephan Dyer
El buen humor corre por las ventas de los hermanos Kurt y Stephan Dyer, representantes de la comedia costarricense. Eso sí, ambos aseguran que su hermano Alexis es el más gracioso de la familia. (Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kurt DyerStephan DyerComedia
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.