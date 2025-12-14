Benny, el perro de Nancy Dobles, fue el espectador más privilegiado del Festival de la Luz: véalo aquí

El Festival de la Luz, que se realizó este sábado 13 de diciembre en los alrededores de La Sabana, convocó a miles de personas en las cercanías del parque josefino y a otros desde las pantallas de televisión en sus casas para ver el tradicional desfile navideño, pero un personaje muy particular no se perdió los pormenores de la fiesta de bandas y carrozas desde un lugar privilegiado.

La presentadora Nancy Dobles, figura de Teletica, les mostró a sus seguidores que su perro, Benny, estuvo muy atento al paso de los artistas que participaron en el evento.

Dobles vive a un costado de La Sabana, en un edificio de varios pisos y desde su casa, por las ventanas, pudo ver todo lo que sucedió durante el Pasacalles. Su mascota, un border collie de color negro, se convirtió en parte del público, eso sí, desde las alturas. En unos videos que publicó la conductora, se ve al perro disfrutando y poniendo mucha atención a la música y bailes que engalanaron las calles josefinas ayer por la tarde.

El perro de Nancy Dobles no perdió detalle del Festival de la Luz

Benny es toda una personalidad de las redes sociales, incluso tiene su propio perfil de Instagram, por lo que tanto a sus seguidores como a los de Nancy, les encantó verlo atento al paso de los artistas en el Festival de la Luz.

Nancy enseñó muy feliz cómo su querida mascota no se despegó de la ventana durante la fiesta. Por la noche, la presentadora fue parte fundamental de la cobertura de Teletica al desfile.