Araya Vlogs estuvo con tribu que se baña con orina de vaca: así fue su experiencia

Al principio el youtuber pensó que se trataba de un recurso extremo provocado por la escasez de agua, pero luego se dio cuenta de que no era así

Por Fátima Jiménez
Arayavlogs
Araya Vlogs documentó en Sudán del Sur la polémica ducha de orina de la tribu Mundari, una práctica que dejó a sus seguidores entre el asombro, el rechazo y la curiosidad. (Tomada de redes sociales)







Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

