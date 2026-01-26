Araya Vlogs vivió inesperada situación en República Dominicana y la policía intervino: ‘Perdonen por lo que sucedió’

Araya Vlogs es uno de los youtubers más seguidos de Costa Rica. Él viaja por el mundo y registra sus aventuras en video.

El youtuber costarricense Araya Vlogs vivió un momento inesperado durante su visita a República Dominicana. El creador de contenido sostuvo un encuentro con seguidores en un lugar público de ese país y fue tanta la algarabía y la cantidad de gente que llegó a saludarlo que la policía tuvo que intervenir.

Araya publicó un video de agradecimiento para quienes fueron a compartir con él, pero también aprovechó para darle gracias a la Politur por el apoyo que le ofrecieron al influencer.

“Gracias de verdad, qué tuanis que la pasamos hoy. En especial gracias a la policía, gracias a Politur; perdonen por lo que sucedió, no me lo esperaba la verdad. Pero gracias por ayudarnos y por hacer todo de manera tan tuanis”, manifestó Araya.

De seguido, en sus historias de Instagram mostró videos de la actividad en la que participó y cómo los policías tuvieron que apoyarlo para evitar algún tipo de disturbio en el encuentro.