¿Por qué Araya Vlogs no pudo utilizar sus tarjetas en Rusia?

Araya Vlogs quedó sin dinero en Moscú por las sanciones que bloquean tarjetas extranjeras.

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs relató que quedó sin dinero en Moscú porque sus tarjetas bancarias no funcionaron por las sanciones internacionales que afectan a Rusia.

“Me encuentro en Moscú sin dinero. Debido a las sanciones, todo se paga en efectivo y no tengo acceso a mis fondos”, explicó en un video publicado en sus redes sociales.

El influencer pidió ayuda a costarricenses residentes en Rusia, ya que sus tarjetas y aplicaciones financieras quedaron inactivas. “Si hay alguien en Moscú de Costa Rica que pueda recibirme un depósito y entregarme el dinero aquí, o que yo pueda pagarle por PayPal, escríbame”, solicitó.

El futbolista Manfred Ugalde fue quien respondió al llamado y lo ayudó económicamente. “Hoy (sábado) no dormimos bajo un puente. Gracias a Dios y a Manfred, que se puso la 10”, expresó el creador de contenido en otro video.

El periodista costarricense Sergio González, quien vive en Rusia, explicó que en ese país rige un sistema financiero propio; es decir, allí no se pueden utilizar tarjetas del extranjero.

“Rusia tiene su propio sistema de tarjetas, se pueden cambiar dólares. Todo lo que uno se imagina existe. Siempre recomiendo investigar antes de viajar”, indicó.

Después del incidente, ni Araya ni Manfred se han manifestado más al respecto.