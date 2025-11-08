Manfred Ugalde se convirtió en el héroe de Araya Vlogs: esto dijo el influencer sobre su estado en Rusia

Manfred Ugalde asistió a Araya Vlogs en Rusia, luego de que el influencer revelara que no tenía dinero ni acceso a sus fondos bancarios.

El futbolista costarricense Manfred Ugalde se convirtió en el héroe del creador de contenido Araya Vlogs, luego de que el influencer anunciara que atravesaba una difícil situación económica en Rusia.

El creador de contenido explicó que se encontraba en Moscú sin dinero. “Debido a las sanciones que hay aquí, todo se paga en efectivo y, por algo que más adelante les contaré, no tengo acceso a mis fondos”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Ante el pedido de ayuda, Ugalde apareció y fue quien lo asistió, según relató Araya en un nuevo video divulgado durante la tarde de este sábado.

“Amigos, me reporto desde Rusia, desde Moscú, bajo techo. Hoy no dormimos bajo un puente. Gracias a Dios. Y a ustedes, gracias. Me imagino que le enviaron esta historia a un futbolista aquí de Rusia. Gracias a Manfred, se puso la 10”, expresó el influencer.

También agradeció a las personas que le escribieron para ofrecerle un Sinpe o una transferencia bancaria. Además, destacó que varios costarricenses que residen en Rusia le enviaron mensajes para brindarle apoyo.

El atacante de la Selección Nacional, Manfred Ugalde, vive en Rusia desde inicios de 2024, cuando firmó con el club FC Spartak de Moscú.

El periodista Sergio González, quien también reside en Rusia, fue otro de los ticos que le ofreció respaldo a Araya Vlogs.

El creador de contenido, especializado en viajes, aseguró que se encuentra bien y que pronto contará qué fue lo que le sucedió.