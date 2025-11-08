Viva

Manfred Ugalde se convirtió en el héroe de Araya Vlogs: esto dijo el influencer sobre su estado en Rusia

El futbolista costarricense ayudó al influencer, quien enfrentó una crisis económica en Rusia y pidió apoyo a sus compatriotas desde Moscú

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Manfred Ugalde asistió a Araya Vlogs en Rusia, luego de que el influencer revelara que no tenía dinero ni acceso a sus fondos bancarios.
Manfred Ugalde asistió a Araya Vlogs en Rusia, luego de que el influencer revelara que no tenía dinero ni acceso a sus fondos bancarios. (Prensa Fedefutbol/instagram/Prensa Fedefutbol/instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred UgaldeAraya VlogsRusia
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.