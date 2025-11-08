Periodista costarricense ofrece ayuda a Araya Vlogs en medio de difícil situación en Rusia

Sergio González es periodista de 'RT en Español' en Moscú y busca ayudar a Araya Vlogs en medio de una complicada situación económica.

El experiodista de Multimedios Sergio González publicó en redes sociales un mensaje para ayudar al creador de contenido Araya Vlogs, quien atraviesa una difícil situación en Moscú, Rusia.

“Los que sean amigos de Araya Vlogs que me contacten y lo ayudo aquí en Moscú”, escribió González en una publicación acompañada de su número de teléfono.

Araya Vlogs comunicó que enfrenta una crisis económica y pidió ayuda a algún costarricense que resida en ese país.

“Amigos, jamás imaginé estar en esta situación. Me encuentro en Moscú sin dinero. Debido a las sanciones que hay aquí, todo se paga en efectivo y, por algo que más adelante les contaré, no tengo acceso a mis fondos”, expresó el influencer en un video publicado en sus redes sociales.

El creador de contenido aseguró que no tiene dinero disponible. “No funcionan mis tarjetas ni las aplicaciones que utilizo. Por favor, si hay alguien en Moscú de Costa Rica que pueda recibirme un depósito y entregarme el dinero aquí, o que yo pueda pagarle por PayPal o cualquier otro medio, escríbame”, indicó.

González le tendió una mano amiga, ya que vive en la capital rusa, donde trabaja como presentador de noticias y corresponsal de RT en Español.