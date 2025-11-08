Viva

Periodista costarricense ofrece ayuda a Araya Vlogs en medio de difícil situación en Rusia

El experiodista de Multimedios, quien ahora labora en Moscú, trata de contactar al creador de contenido para apoyarlo

Por Fiorella Montoya
Sergio González es periodista de RT en Español en Moscú y busca ayudar a Araya Vlogs en medio de complicada situación económica.
Sergio González es periodista de 'RT en Español' en Moscú y busca ayudar a Araya Vlogs en medio de una complicada situación económica. (Instagram/Instagram)







