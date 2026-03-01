Araya Vlogs comparte importante cambio que hará en su vida: ‘Por dentro estaba mal’

Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

El reconocido youtuber Araya Vlogs dio a conocer que realizará un importante cambio en su rutina diaria para mejorar su salud, la cual a veces descuida debido a los constantes cambios horarios y viajes internacionales por su trabajo.

“Quiero compartirles algo de lo que estoy muy orgulloso y que también me va a hacer comprometerme un poco más. Hace unos meses decidí vivir de forma más saludable porque, cuando uno viaja, imagínense: todas las mañanas hay pan con Nutella, leche condensada y postres después de cada comida; es muy insano”, explicó el creador de contenido, quien se desplaza continuamente entre países.

Incluso, envió un mensaje importante sobre su condición física, más allá de lo que muestran las fotografías o su apariencia externa.

“A pesar de que ustedes me veían delgado, o a veces un poquillo más grueso, por dentro estaba mal. Los niveles internos se alteran; por eso, aunque estén flacos o flacas, revísense. Entonces, decidí sobre todo comer mejor”, explicó en su video.

Araya Vlogs también mencionó que, aunque por su empleo se le dificulta realizar ejercicio, trata de ejercitarse cuando puede, pero su principal enfoque será la buena alimentación.