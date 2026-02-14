Viva

Araya Vlogs se adentró en millonaria mansión de Nicolás Maduro: ¡Las imágenes son impresionantes!

El video del youtuber muestra cómo quedó la enorme propiedad luego de que Maduro fuera detenido. ‘Es triste saber lo que vive Venezuela y él haciendo esto con el dinero del pueblo’, dijo Araya

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
A pesar de sus lujos, la casa se encuentra totalmente destrozada, con ventanas impactadas por balazos, colchones cortados y el cielo raso destruido; así los constató Araya Vlogs.
A pesar de sus lujos, la casa se encuentra totalmente destrozada, con ventanas impactadas por balazos, colchones cortados y el cielo raso destruido; así los constató Araya Vlogs. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Araya VlogsNicolás Maduro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.