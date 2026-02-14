Araya Vlogs se adentró en millonaria mansión de Nicolás Maduro: ¡Las imágenes son impresionantes!

A pesar de sus lujos, la casa se encuentra totalmente destrozada, con ventanas impactadas por balazos, colchones cortados y el cielo raso destruido; así los constató Araya Vlogs.

Araya Vlogs, reconocido YouTuber costarricense, se adentró en una de las mansiones millonarias en Cap Cana, República Dominicana, que tenía Nicolás Maduro. El dictador venezolano fue detenido por Estados Unidos a inicios de año.

Esta propiedad fue parte de lo incautado cuando Maduro fue arrestado y está valorada en cerca de $18 millones. Las imágenes muestran que estaba totalmente destrozada.

“Esto es como caminar en un hotel,. Hay villa tras villa, cada cuarto es como una casa completa. El dictador vendía el discurso de que no tenía posesiones, ni propiedades, autos o dinero”, explicó Araya.

El tico incluso, mostró cómo una de las ventanas estaba destruida por balazos, ya que contó en su video que agentes estuvieron en el lugar “buscando algo”. Las almohadas y los colchones estaban cortados, las gavetas abiertas y hasta el cielo raso destrozado.

“Este lugar es exclusivo por lo que lo destruido, sabemos que fueron los militares o las autoridades buscando cosas... amigos esto es demasiado lujo”, afirmó.

Dentro de las curiosidades que encontró fue una hélice de barco real y artículos de valor como los sistemas de red, refrigeradoras empotradas en la cocina y muebles como nuevos.

El YouTuber aclaró que es tan difícil entrar a la mansión que por ello no está vandalizada.

La propiedad tenía piscina, jacuzzi y un elevador privado por donde ingresó a lo que parecía la villa principal donde pudo haber estado Nicolás Maduro en algún momento.

“Había un bebé cuando llegaron aquí y también había arte, probablemente había cuadros muy caros y se los llevaron”, afirmó.

El conocido creador de contenido quedó sorprendido por lo destrozada que estaba la casa y no ocultó su molestia sobre el discurso de Maduro sobre no tener bienes.

“Me siento extraño husmeando por aquí, pero es interesante imaginar todo lo que pudo pasar aquí... Es triste saber todo lo que se vive en Venezuela y ese perro haciendo estas cosas con el dinero del pueblo”, finalizó el influencer.