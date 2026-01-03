Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos y la diáspora venezolana celebra: lo que se sabe del bombardeo del 3 de enero

Venezolanos residentes en Chile celebran en Santiago la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. Fotografía:

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela la madrugada de este sábado, en una operación militar que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las fuerzas de su país capturaron y sacaron del territorio venezolano al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El hecho desató celebraciones de la diáspora Venezolana. En Santigo de Chile, por ejemplo, hubo imágenes de migrantes festejando.

Esto es lo que está confirmado sobre la jornada de este 3 de enero:

Bombardeos durante la madrugada

Las primeras explosiones se escucharon poco antes de las 2 a. m. en Caracas y zonas aledañas, y se prolongaron hasta cerca de las 3:15 a. m., según reportes de la agencia AFP. Videos grabados por ciudadanos con teléfonos celulares y difundidos en redes sociales mostraron misiles surcando el cielo, impactos en tierra y columnas de fuego, así como helicópteros militares sobrevolando la capital venezolana.

Uno de los principales blancos fue Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, donde se ubican el Ministerio de Defensa y la Academia Militar. El recinto alberga también zonas residenciales donde viven miles de familias de militares.

Fotografía de Fuerte Tiuna, principal base militar de Venezuela, la noche del 3 de enero 2026. (LUIS JAIMES/AFP)

Vehículos blindados y camiones recibieron impactos de bala, además de que hubo incendios y densas columnas de humo.

Residentes de la zona huyeron durante la mañana con maletas y pertenencias. “Casi nos matan”, dijo una mujer mientras abandonaba el lugar.

También. se reportaron explosiones en las cercanías del complejo aeronáutico La Carlota, en el este de Caracas, donde se observaron un vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado. Otros ataques fueron reportados en La Guaira, Maracay y Higuerote, en la costa caribeña.

Vista de un camión destruido en la base aérea La Carlota en Caracas el 3 de enero de 2026. Fotografía: (JUAN BARRETO/AFP)

Víctimas y daños

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de atacar con misiles y cohetes disparados desde helicópteros contra zonas residenciales habitadas por civiles.

Hasta el momento, no se ha informado una cifra oficial de víctimas, aunque las autoridades aseguraron que se encuentran recopilando datos sobre heridos y fallecidos.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, afirmó en una intervención televisada que hubo víctimas mortales y heridos a causa de lo que calificó como un “ataque criminal”, e hizo un llamado a la población a movilizarse “con calma y vigilancia”.

Anuncio de la captura de Maduro

En su red social Truth Social, Donald Trump aseguró que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país, en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses. Sin embargo, no se han divulgado detalles sobre el lugar ni las circunstancias de la supuesta detención.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió una “prueba de vida” de ambos. Rusia también reclamó una aclaración inmediata sobre el paradero del mandatario.

Maduro fue acusado en el 2020 por la justicia estadounidense por cargos de corrupción y narcotráfico, y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta $50 millones por información que condujera a su captura o condena.

Al anunciar la captura de Maduro, el presidente Trump afirmó que se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. La acusación formal se presentó en el Distrito Sur de Nueva York.

Reacciones internacionales

Rusia e Irán condenaron los ataques y los calificaron como una violación de la soberanía venezolana. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló de una “afrenta gravísima” al derecho internacional.

Desde Europa, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió moderación y respeto a la Carta de las Naciones Unidas. España, por su parte, se ofreció como intermediaria para buscar una salida negociada a la crisis.

Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras las tensiones diplomáticas y la incertidumbre sobre el paradero del presidente Maduro continúan marcando el desarrollo de la crisis.