Araya Vlogs lanza fuerte mensaje electoral y revela un impresionante dato que sacude a quienes desprecian el voto

Araya Vlogs es uno de los creadores de contenido más conocidos en Costa Rica.

Figuras destacadas del entretenimiento en Costa Rica, como el youtuber Araya Vlogs, han manifestado su posición sobre las elecciones que enfrentará nuestro país el 1. ° de febrero. Las redes sociales han sido la vitrina para expresar sus posiciones, pero también han sido utilizadas para llamar a los costarricenses a ejercer su derecho al voto.

En su mensaje, Araya explicó que los costarricenses somos privilegiados por tener la oportunidad de votar por nuestros gobernantes. Además, brindó un dato muy interesante que hace que su comentario tenga aún más valor.

“Hay aproximadamente 195 países en el mundo. De esos 195, solo en unos 120 se pueden hacer votaciones. Sin embargo, en muchos de ellos es un teatro, es algo armado, siempre queda la misma gente en el poder. Entonces, aproximadamente en 70 es que se puede votar y hay diferentes partidos, pero de esos 70, solo en 25 se dice que hay una democracia plena y real”, explicó.

Agregó que Costa Rica forma parte de esos 25 países donde se puede votar por el partido político que queramos. “Amigos, amigas, sea por quien sea que ustedes van a ir a votar, vayan, que esto es un derecho. Esto es un privilegio que solo uno de cada ocho países en el mundo tienen aproximadamente”, concluyó.