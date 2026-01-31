Alejandro Rueda explota contra comentario de José Miguel Villalobos, candidato a diputado del PPSO: esto fue lo que dijo

Alejandro Rueda fustigó con sus comentarios las declaraciones de José Miguel Villalobos sobre el abuso a una menor de edad por parte de un adulto.

Alejandro Rueda, expresentador del programa TV Mejenga, se manifestó indignado con José Miguel Villalobos Umaña, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), tras darse a conocer que el abogado calificó como "normal" una relación sexual entre un adulto de 55 años y una niña de 14 años.

“Escuché algo que me pareció vergonzoso en la política, vergonzoso”, inició Rueda con su video en Tik Tok.

“Que una persona que pretenda una curul diga que una chiquita de 14 o 15 años ya no es una chiquita, es vergonzoso. Vergonzoso que admita que se le haga un daño para toda la vida, un daño aunque él diga que piensa que su cliente es inocente (...). ¿Qué se cree ese abogado? ¿Qué se cree?”, agregó.

Rueda hizo un llamado a las madres, padres y familiares. Instó a que se imaginaran en una situación donde una niña fuera abusada. “¿Cómo nosotros vamos a dejar pasar eso y lo vamos a hacer como si nada? No, no”, expresó.

El expresentador se enteró del comentario de Villalobos durante el debate organizado por Repretel y Monumental, cuando Ariel Robles, aspirante presidencial del Frente Amplio, cuestionó a Laura Fernández, candidata del PPSO, sobre las declaraciones del integrante de su papeleta diputadil.

Según consta en la sentencia 00459-2023, del Tribunal de Apelación Penal de San Ramón, Villalobos utilizó ese argumento cuando presentó una apelación contra la sentencia del pastor evangélico Ronaldo Adolfo Arce Díaz, quien fue condenado a 34 años de cárcel por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y otro de intento de violación.

Tanto ese Tribunal como la Sala Tercera de la Corte, en sentencia de casación, confirmaron la sentencia de primera instancia, al demostrarse no solo que los abusos sexuales del pastor empezaron desde que la niña tenía 14 años y continuaron cuando tenía 15 años, sino también que hubo amenazas de parte del pastor hacia ella.

En un video publicado por el usuario de redes sociales Rubén Rodríguez, Villalobos enfatizó que la menor de edad violada por el pastor “no era una niña”, porque según él tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos de abuso sexual y violación y, además, enfatizó que él sigue pensando que el pastor no era culpable.

José Miguel Villalobos, a quien criticó duramente Alejandro Rueda, es candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano, cuya aspirante a la presidencia es Laura Fernández. (Archivo)

Molestia por burla sobre discapacidad de candidato de PLN

Rueda también aprovechó para fustigar a quienes expresaron ofensas en contra de Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), después del debate de Repretel y Monumental.

En redes sociales circuló un video en el que se ve a un simpatizante del PPSO bularse de Ramos por su discapacidad auditiva. “Álvaro tatareto”, se oye al hombre decir a gritos.

“Cuando lo escuché me pareció detestable que la gente caiga en eso. ¿Dónde están los valores? Hemos perdido los valores, señores”, refirió Rueda.

Al final de su comentario, Rueda terminó con una reflexión: “No caigamos en eso. No, no, mi país no es eso (...). La gente no puede perder la moral, no puede perder esos principios costarricenses. La política no da para tanto. No dividamos más este país. No hagamos que este país pierda sus principios y sus valores”.