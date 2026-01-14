Alejandro Rueda lanza fuerte queja contra alcalde de Escazú: ‘Estoy como amarrado o encerrado’

Alejandro Rueda volvió a llamar la atención por sus videos de TikTok; esta vez, el tema no tiene relación con el fútbol, sino con una queja pública dirigida al alcalde de Escazú. En una publicación realizada en su perfil, el expresentador de TV Mejenga relató que enfrenta un problema que podría afectar su salud y que, principalmente, le impide transitar libremente por los alrededores de su vivienda.

Rueda, quien ya es ciudadano de oro (en febrero cumplirá 66 años), manifestó que, pese a ser una persona muy activa físicamente, salir de su casa se le complica. Explicó que cerca de su hogar hay muchos perros, tanto callejeros como animales con dueño que permanecen sueltos. Aunque aclaró que es amante de los animales y los respeta, la presencia de los canes le impide caminar con tranquilidad por el barrio.

El expresentador comentó que no tiene inconvenientes con los perros pequeños, pero los grandes representan un verdadero problema. “Yo no quiero quedarme aquí encerrado, yo quiero salir. Me quiero quejar porque me siento amarrado. Si alguien conoce al alcalde de Escazú, que le diga”, expresó. Rueda agregó que padece de diabetes, por lo cual una mordedura de perro comprometería seriamente su estado físico.

Finalmente, hizo un llamado a la tenencia responsable de mascotas para evitar que los animales deambulen sin control. “Si tenemos un perro, que el animal esté dentro de la casa. No puede ser que yo esté aquí como amarrado o encerrado porque la gente suelta a los perros porque es más fácil tenerlos afuera y que molesten a otra gente”, concluyó el vecino de Escazú.