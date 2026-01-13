Alejandro Rueda desmiente rumores sobre Lucho Barahona y lanza fuerte advertencia

El actor Lucho Barahona, toda una figura del teatro en Costa Rica, falleció el 4 de enero a los 94 años.

La muerte del actor y director Lucho Barahona dejó un gran vacío en el arte costarricense y un dolor muy profundo entre sus grandes amigos. Pero también ha generado comentarios que molestaron a Alejandro Rueda, expresentador de TV Mejenga y lo motivaron a hacer una importante aclaración.

Rueda aprovechó su perfil de TikTok para manifestarse sobre lo que calificó como rumores infundados que afirman que hubo una persona que ayudó a Lucho al final de su vida para que “tuviera una posibilidad de estar en un hogar”. “Eso es mentira”, expresó de manera tajante.

Alejandro, quien fue un amigo muy cercano de Barahona, empezó su mensaje explicando que Lucho fue un hombre que trabajó durante toda su vida y que se preocupó por tener todo bajo control para el final de sus días, incluyendo su funeral y el de su compañero de vida.

Lucho Barahona y Alejandro Rueda mantuvieron una estrecha amistad durante toda la vida. El expresentador de 'TV Mejenga' lo visitaba frecuentemente en el hogar de ancianos donde pasó sus últimos años de vida. (Archivo)

“Él tenía su casa maravillosa en barrio Escalante y su teatro Lucho Barahona; es un teatro de Lucho”, agregó Rueda, quien también contó que, antes de fallecer, el inmueble estaba alquilado.

“Andan rumores de que hay alguien que le ayudó como si fueran mecenas para que Lucho tuviera la posibilidad de estar en un hogar. Eso es mentira”, dijo y contó que del alquiler del inmueble se pagaron los gastos de Barahona en el hogar para adultos mayores.

También explicó que la actriz María Torres, otra gran amiga de Lucho, fue la encargada junto a Rueda y los actores Marcia Saborío y Gustavo Rojas de encargarse de los temas de soporte para Barahona.

“No voy a contar el montón de problemas que se dieron. De familiares, de no familiares, de amigos, de vecinos; nada. Eso no lo voy a contar, pero si siguen insistiendo y hay gente que sigue tratando de engañar con otra historia, voy a decir la verdad”, sentenció.

María Torres y Marcia Saborío también fueron grandes amigas de Lucho Barahona. Ellas asistieron a la vela del actor. (John Durán)

Según Rueda, Torres se hizo cargo de los temas legales y ni ella ni los demás buscaron nunca algún beneficio. Fue enfático en afirmar que ellos lo que querían era que su amigo fuera feliz y que tuviera todo lo que necesitaba en sus últimos años de vida.

“Quería aclararlo porque hay cosas inexactas que se están diciendo y para mí las cosas inexactas sirven solo y únicamente para confundir. Nadie le regaló nada a Lucho al final de sus años, nadie. Todo lo que tuvo Lucho fue por él. Hasta los últimos meses de su vida pagó gracias a que tenía un teatro alquilado”, finalizó sin nombrar a las personas que han realizado los comentarios que él califica como rumores.