Falleció Lucho Barahona, ícono del teatro costarricense

El actor y director de teatro Lucho Barahona dejó una huella imborrable en la cultura costarricense.

Lucho Barahona, ícono del teatro y la cultura costarricense, falleció a los 94 años.

La noticia la confirmó a La Nación su amigo Alejandro Rueda. El expresentador de televisión afirmó que el artista murió este domingo 4 de enero a eso de las 11 a. m.

Luis Alberto Barahona Rivera, Don Lucho, o “Luchito”, como se le conoció de cariño, fue reconocido como “el padre del teatro independiente” gracias al trabajo que desde que llegó a nuestro país realizó con el Teatro del Ángel (posteriormente llamado Teatro Lucho Barahona).

En este recinto escénico, Barahona actuó en muchas obras como personaje principal, pero también tomó las riendas para ser director y escritor y ser influencia de distintas generaciones culturales del país.

Gracias a su programa La lucha de Lucho (1988), Barahona, también es recordado por su paso en la televisión, aunque se sabe que las tablas siempre fueron su gran pasión.

Luis Alvarado, pareja de Lucho, se encargó de cuidarlo en su vejez. Alvarado falleció de un infarto el 8 de enero del 2024. (Archivo)

Desde Chile para marcar historia

Barahona llegó a Costa Rica en 1974, expulsado del golpe militar a Salvador Allende en su natal Chile.

En Santiago, Lucho había fundado, junto a otros cuatro artistas, el Teatro del Ángel. Con funciones todos los días –exceptuando los lunes–, el director era feliz, hasta que tiempos políticamente difíciles comenzaron a asomarse.

“Con el golpe militar vino el toque de queda, y uno no podía salir a la calle después de las ocho de la noche porque lo mataban”, recordó. “Lo que hicimos en el teatro era hacer función a las seis de la tarde y la gente llegaba”, le dijo el artista al periodista en un perfil que se publicó en La Nación, en el 2018.

“El problema fue cuando comenzaron a sospechar de nosotros. Creyeron que éramos comunistas y lo que hacía el ejército era llevarse a la gente al Estadio Nacional para torturarlos. Una vez casi me llevaron, ahí fue cuando me quise ir del país”, contó Barahona.

Una vez llegado a San José, Lucho planeó hacer lo que tanto le encantaba en Chile: actuar.

En honor al teatro independiente que fundó en Chile, decidió instaurar un recinto con el mismo nombre: Teatro del Ángel. La sorpresa fue que ofrecían funciones todos los días con teatro vacío.

En Costa Rica, la identidad teatral escaseaba pues, según los recuerdos de Lucho, solo la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Nacional tenían una oferta seria en su cartelera.

“Uno llegaba a preguntarle a las personas qué preferían: si el cine o el teatro. Todos decían que el cine. Yo pensé en aprovechar los programas de tele para que la gente se enterara de qué trataba el teatro y dio efecto. Aquí, cuando yo llegué al país, había muy poco interés en el teatro. Ahora a la familia le gusta, le encanta. Es una gran satisfacción”, confesó en esa conversación.

En vez de tener un conflicto interno entre la televisión y el teatro, Lucho decidió amar ambos. Encontró su debut en la pantalla pequeña con Hay que casar a Marcela, una novela que le abrió paso a otras producciones donde fungía como guionista, productor, director y, en algunas ocasiones, actor.

Lucho Barahona en una foto de archivo cuando de joven se dedicó al trabajo actoral. (Archivo)

Más a sus anchas, el chileno decidió tomar la ciudad de San José como su botón explosivo para las ideas que ya no se contenían en su mente. El cuerpo histriónico que aparecía en sus programas podía ser visto en persona, con obras más largas y en cartelera continua.

Así, Lucho consolidó el Teatro del Ángel y el Teatro Lucho Barahona, fundado a mediados de los 80. Ambos recintos fueron albergues para un nicho que, unas décadas antes, no existía.

“Claro, era cansadísimo”, rememoró con risas Lucho. “Yo tenía los dos teatros más el programa de La Lucha de Lucho. Eran equipos de trabajo muy grandes y por dicha estaba joven porque era un cansancio brutal”.