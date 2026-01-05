Viva

El adiós a Lucho Barahona fue sobre un escenario de teatro y su última voluntad será cumplida este lunes

La vela del actor se realizó la noche de este 4 de enero en la Compañía Nacional de Teatro

Por Jessica Rojas Ch.
Vela de Lucho Barahona en la Compañía Nacional de Teatro donde fue despedido por sus amigos y colegas / Foto John Durán
El actor chileno Leonardo Perucci asistió a darle el último adiós a su colega y compatriota Lucho Barahona, figura clave en el teatro de Costa Rica. (John Durán)







Lucho Barahona
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

