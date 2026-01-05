El adiós a Lucho Barahona fue sobre un escenario de teatro y su última voluntad será cumplida este lunes

El actor chileno Leonardo Perucci asistió a darle el último adiós a su colega y compatriota Lucho Barahona, figura clave en el teatro de Costa Rica.

La noche de este domingo 4 de enero, los amigos del dramaturgo y actor Lucho Barahona le dieron el último adiós en un lugar icónico que representó la amplia trayectoria del artista chileno, quien hace décadas tomó a Costa Rica como su segundo hogar.

Barahona falleció este domingo a los 94 años, según informó su amigo, el expresentador de televisión Alejandro Rueda; el deceso ocurrió a eso de las 11 a. m.

La muerte de Lucho dejó un fuerte dolor por la partida de un ícono del teatro, la televisión, la actuación y el humor costarricense. Desde tempranas horas, cuando trascendió la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de recuerdos y mensajes de agradecimiento y admiración hacia el intérprete y también director, quien fue figura clave del teatro nacional.

Lucho también destacó a lo largo de su vida por ser maestro de varias generaciones de artistas en nuestro país; es por eso que su vela no pudo ser en otro lugar más que en la Compañía Nacional de Teatro, en San José.

A la vela asistieron varias personalidades de las artes ticas entre ellas los actores Leonardo Perucci y María Torres. Desde su llegada, los amigos de Lucho mostraron sus respetos hacia el chileno, se saludaron con abrazos fraternos y no faltaron las anécdotas relacionadas con esta figura tan importante de las tablas de nuestro país.

La despedida de Lucho se destinó solamente a la vela, ya que, siguiendo sus propios deseos, su cuerpo será cremado este lunes 5 de enero sin realizar ninguna ceremonia religiosa.

