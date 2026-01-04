Lucho Barahona: estos son los detalles de la vela y la despedida del actor

Este domingo 4 de enero, la noticia del fallecimiento del maestro del teatro Lucho Barahona conmocionó al gremio artístico costarricense y a los numerosos seguidores del intérprete chileno que encontró en Costa Rica su hogar y el escenario donde forjó una carrera ejemplar en las artes escénicas.

Barahona, considerado un ícono de la cultura y el teatro costarricense, falleció a los 94 años este domingo 4 de enero, a las 11 a. m. Su partida marca el final de una era en la escena costarricense, pero también deja un legado que perdurará en la memoria colectiva por su talento, disciplina y amor por la cultura.

A lo largo de su vida, el maestro cultivó no solo una brillante trayectoria, sino también profundas amistades dentro del mundo artístico. Una de las más cercanas fue con el actor Gustavo Rojas, quien compartió con La Nación los detalles de la despedida del querido intérprete.

Rojas confirmó que Lucho será velado este domingo, a partir de las 6 p. m., en la Compañía Nacional de Teatro, en San José, donde permanecerá toda la noche.

“Decidimos que el mejor espacio para despedir a Lucho era el escenario. El espacio donde él, como ser humano, se realizó, donde pasó la mayor parte de su vida enseñándonos cómo convertir en fantasía la realidad”, explicó el actor.

Agregó, además, que esta será la única ceremonia de despedida: por deseo expreso de Barahona, sus restos serán cremados mañana lunes 5 de enero a las 10 a. m. y no se realizará ningún acto religioso.

La partida del maestro deja un vacío profundo en la cultura nacional, pero también un ejemplo imborrable de entrega y pasión por el arte que continuará inspirando a generaciones futuras.