Alejandro Rueda estalla contra Ana Karina Manco por cuestionar el ‘pura vida’: ‘¿Por qué vivís aquí?’

Alejandro Rueda solicitó a Ana Karina Manco que muestre respeto al referirse tanto a Costa Rica como a la expresión 'pura vida'.

El expresentador de TV Mejenga, Alejandro Rueda, arremetió contra la actriz venezolana Ana Karina Manco, quien grabó un video cuestionando la expresión “pura vida” y asegurando que es una “hipocresía”, ya que, según sus palabras, los ticos “son agresivos” al conducir.

Las declaraciones de la actriz generaron una ola de reacciones entre figuras públicas y usuarios en Internet. Entre quienes alzaron la voz destaca Rueda, quien utilizó sus propias redes sociales para reprochar la actitud de Manco.

“¿Qué es este ridículo que hizo esta señora? (...) Como si fueran las únicas calles donde hay agresión, eso pasa en todo el mundo", manifestó Rueda.

Añadió: “Señora, me extraña, porque usted se ve que tiene mucha plata y que ha sido famosa y es filántropa y le ayuda a muchas fundaciones, supongo, ¿pero qué dirían las fundaciones si le van haciendo un ridículo de este tipo y cuestionando el “pura vida”?”.

Rueda prosiguió con su crítica: “¿Por qué cuestionás el ‘pura vida’? ¿Por qué vivís aquí? Porque vivir aquí es ‘pura vida’. Vivir aquí es un remanso de paz”, agregó.

Rueda recordó además la experiencia de su madre, quien es argentina, y decidió criar a sus cinco hijos en Costa Rica, porque encontró posibilidades y tranquilidad en el país.

Señaló también que ha trabajado con reconocidas figuras venezolanas como Eduardo Serrano y Koke Corona, y que nunca observó en ellos la prepotencia que achaca a Manco.

El expresentador destacó que no pretende pedirle a Ana Karina Manco que abandone Costa Rica, pues está aquí por una razón; sin embargo, recalcó que si no se siente feliz o cómoda viviendo en un ambiente tranquilo, podría mudarse a Miami, como otros venezolanos lo han hecho.

“Pero aquí, respete. Y respete nuestro ‘pura vida’, respételo”, dijo Rueda.

Finalmente, lamentó ver el currículum de la actriz y notar que, pese a su preparación y numerosos estudios, pierde la paz y actúa de forma “frenética” por el tráfico.

Desde que el video fue publicado, Manco ha recibido una gran cantidad de comentarios en sus redes, donde los costarricenses y sus propios compatriotas le recriminan sus palabras.

