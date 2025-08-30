Viva

Alejandro Rueda estalla contra Ana Karina Manco por cuestionar el ‘pura vida’: ‘¿Por qué vivís aquí?’

El expresentador lamentó que, a pesar de la formación y estudios que tiene la actriz, pierda la serenidad y actúe de manera ‘frenética’ ante el tráfico

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Alejandro Rueda y Ana Karina Manco
Alejandro Rueda solicitó a Ana Karina Manco que muestre respeto al referirse tanto a Costa Rica como a la expresión 'pura vida'. (Archivo/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alejandro RuedaAna Karina Manco
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.