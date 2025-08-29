Viva

Carolina Sánchez, ‘La Chama’, respondió a actriz venezolana que criticó el ‘pura vida’: ‘Si no le gusta, que se vaya’

La recordada expresentadora de ‘Informe 11’ defendió a la cultura costarricense luego del video viral protagonizado por una de sus compatriotas

Por Fiorella Montoya

Las declaraciones de la actriz venezolana Ana Karina Manco sobre el tránsito en Costa Rica y el cuestionamiento al “Pura vida” continúan generando reacciones. Esta vez, dos venezolanos con años de residencia en el país compartieron su visión y pidieron respeto hacia la nación que los recibió.








