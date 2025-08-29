Carolina Sánchez, ‘La Chama’, respondió a actriz venezolana que criticó el ‘pura vida’: ‘Si no le gusta, que se vaya’

Las declaraciones de la actriz venezolana Ana Karina Manco sobre el tránsito en Costa Rica y el cuestionamiento al “Pura vida” continúan generando reacciones. Esta vez, dos venezolanos con años de residencia en el país compartieron su visión y pidieron respeto hacia la nación que los recibió.

Carolina Sánchez, presentadora radicada en Costa Rica desde 1995 y nacionalizada en 2008, consideró que las palabras de Manco fueron imprudentes. “Cuando uno es extranjero en un país, no debería hacer comentarios públicos de ese tipo, mucho menos en redes sociales. Esos temas se pueden hablar en privado”, afirmó.

Sánchez recordó que Costa Rica abrió sus puertas, como muchos otros países en el mundo, a los venezolanos por la crisis del país sudamericano.

“Somos ocho millones de venezolanos repartidos por el mundo. Yo emigré sin razones políticas, pero muchos compatriotas salieron obligados. Uno tiene que ser agradecido con la tierra que lo recibe y le permite vivir en paz”, señaló.

Carolina Sánchez vive en Costa Rica desde 1995 y se nacionalizó en 2008; ella defendió al país ante las críticas de Ana Karina Manco, quien atacó el 'Pura vida'. (Archivo /Archivo)

La comunicadora reconoció que en las calles existen dificultades, pero advirtió que no son exclusivas de Costa Rica. “Hay problemas viales, mucha moto y estrés en las horas pico. Pero eso ocurre en cualquier ciudad del mundo. He viajado a países donde la agresividad en carretera es incluso mayor. Por eso considero fuera de lugar el video de Manco”, añadió.

Sánchez confesó que envió un mensaje directo a la actriz tras la viralización del video, pues la conoce personalmente, ya que ella es una personalidad destacada en Venezuela. “Le puse ‘vete entonces de Costa Rica’, si no le gusta, que se vaya. Yo me sentí ofendida, soy tica también y mi hija nació aquí”, comentó.

Jeff On propuso una disculpa pública

Por su parte, el cantante y bailarín Jeff On, quien reside en el país desde hace ocho años y participará en la próxima edición del programa ‘Mira quién baila’, coincidió en que las críticas de Manco resultaron exageradas. “Hace cinco años publiqué un video donde resalté la educación del costarricense. La gente aquí es cordial y pide disculpas. Eso no se encuentra en todos lados”, afirmó.

On lamentó que las declaraciones de Manco afecten la percepción sobre los venezolanos. “Me dio pena ver el titular con la palabra venezolana en grande. Ella generalizó y eso también puede llevar a que otros generalicen sobre todos nosotros. Habló con las vísceras en ese momento”, dijo.

Jeff On reside en Costa Rica desde hace ocho años y destacó la cordialidad de los ticos en diversos ambientes. (Lilly Arce)

El artista sugirió que una disculpa pública sería lo adecuado. “Costa Rica es un país de sincretismo. Aquí conviven muchas nacionalidades. Generalizar sobre el ‘pura vida’ es injusto. El conductor que la incomodó pudo ser de otra nacionalidad. El ‘pura vida’ es el estandarte más hermoso que tiene este país y merece respeto”, manifestó.

On subrayó que él y sus conocidos se sienten agradecidos de vivir en Costa Rica. “Sabemos lo que significa la violencia y la agresividad en un país, por algo estamos aquí, por lo que recibimos de otros venezolanos allá. Por eso valoramos la paz que aquí encontramos. Ponerle pasaporte a los malos comportamientos está mal visto”, concluyó.