Comentario de Ana Karina Manco sobre Costa Rica molestó a muchos ticos: vea cómo se lo hicieron saber

La famosa actriz venezolana Ana Karina Manco expresó su molestia con el comportamiento de los costarricenses en carretera; probablemente sin imaginarse que sus palabras, algo hostiles, calarían en lo más profundo de las susceptibilidades patrias de los ticos.

Más allá de si fue o no con esta intención, lo cierto es que ya tuvo que enterarse del revuelo que generó en el país. Porque además de reacciones de figuras reconocidas, la artista sufrió una consecuencia directa en sus redes sociales.

@adisoncr 😱👀 La actriz Ana Karina Manco generó polémica al decir que el “Pura Vida” es una mentira y que, según su experiencia, Costa Rica es el país más agresivo manejando ¿Qué opina? ♬ sonido original - Adison González

Luego de que se viralizaran sus declaraciones, muchos aplicaron aquello de “ni perdón ni olvido” y corrieron a inundar sus publicaciones con comentarios que dejan muy claro que su comentario no pasó desapercibido.

“Respeto y por favor siga su camino a otro lugar”, “Ni siquiera la Venezuela hermosa te merece de regreso”, “Te ganaste cada comentario”, “Si hablas mal de Costa Rica, la que queda mal eres tú, mostrando tu falta de educación y respeto”, son algunos de los mensajes.

Usted mismo puede hacer la prueba y atestiguar que en los posteos de la actriz, incluso de varias semanas atrás, los comentarios positivos se perdieron entre una avalancha de críticas, manchando su perfil en redes sociales.

¿Qué dijo Ana Karina Manco sobre Costa Rica?

Ana Karina Manco levantó la polémica con un video en sus historias de Instagram, en el que critica la actitud al volante en Costa Rica.

“Tengo que contar lo que es vivir en Costa Rica. Aquí la gente te tira el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo manejando. El ‘pura vida’ es totalmente falso, para que lo sepan. Esto es una hipocresía. La gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida es aquí”, expresó Manco con un tono de voz y expresividad fuerte.