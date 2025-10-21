Alejandro Rueda asegura que Pilar Cisneros lo acusó de algo muy grave hace unos años: ‘Yo iba a demandar’

Alejandro Rueda recordó el amargo momento cuando fue intivado a 'Los gordos podcast'.

El expresentador de televisión, Alejandro Rueda, aseguró que la diputada Pilar Cisneros lo acusó de un hecho muy grave cuando ella se desempeñaba como periodista en un medio nacional.

Según relató la exfigura del programa TV Mejenga, el incidente se remonta al año 2009, cuando sufrió un accidente en Ciudad Colón de Mora, San José.

En esa ocasión, Rueda atropelló a cuatro personas luego de sufrir una baja de azúcar que le hizo perder el control del vehículo. Sin embargo, afirmó que Cisneros aseguró públicamente que el accidente ocurrió porque él conducía en estado de ebriedad.

“En el noticiero de canal 7 dijo: ‘Alejandro Rueda estaba borracho’ (...). Ella dice que la gente hace juicios de valor en la prensa. Ella hizo un juicio de valor conmigo”, afirmó Rueda.

La anécdota fue contada durante su participación en Los Gordos Podcast, donde sostuvo que las palabras de Cisneros tuvieron repercusiones, ya que “se quedaron” en la opinión pública.

El expresentador recordó que, pese a trabajar ambos en el mismo canal, en aquel tiempo no mantenían comunicación, porque según dijo “la gente estaba como en un gallinero” y cada quien se ocupaba de sus propios asuntos.

“Le voy a decir lo duro de esto: hace como cinco años un viejito en un pueblo se acerca y me dice: ‘¿Y del alcoholismo cómo sigue usted?’”, relató Rueda.

Tras comprobarse que lo dicho por Cisneros no era cierto, Rueda indicó que la televisora emitió una disculpa “de 10 renglones”.

“Yo iba a demandar, pero los abogados que yo tenía me dijeron que no hiciera nada porque el pleito mediático hace que se prejuicien los jueces”, señaló.

“Fue una de las experiencias más feas de mi vida, porque hasta los mismos policías me golpearon”, recordó el comunicador.

El accidente de Alejandro Rueda

De acuerdo con registros del diario La Nación, el accidente al que Rueda hizo referencia ocurrió el 11 de mayo de 2009, al costado sur del templo católico de Ciudad Colón, sobre la acera por donde caminaban tres adultas y una niña de dos años, quienes resultaron heridas.

En un principio, los lugareños pensaron que el conductor estaba alcoholizado. No obstante, las autoridades realizaron la prueba de alcoholemia y el resultado fue negativo. Además, un médico confirmó que el hecho se debió a un bajón de azúcar relacionado con la diabetes que padecía el expresentador.

El artículo de La Nación señala: “Algunas personas se enfurecieron y trataron de golpear a Rueda. Unas 100 personas se apostaron frente a la delegación policial de Ciudad Colón, a donde trasladaron a Rueda tras el accidente. En ese momento, el presentador de televisión estaba pálido y no podía sostenerse en pie”.

La multitud enardecida era tan numerosa que la Policía desplegó a más de 20 oficiales antimotines para contenerla, según los reportes de ese entonces.

Algunas personas se enfurecieron y trataron de golpear a Alejandro Rueda, por lo cual la Policía intervino para evitar disturbios. (Marvin Caravaca)

