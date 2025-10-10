Viva

Alejandra Guzmán fue hospitalizada para realizarle una complicada operación: esto es lo que se sabe

La artista de 57 años se recuperó hace poco tiempo de una cirugía en las cervicales, además padece hipertensión

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Alejandra Gúzman
Alejandra Gúzman ha sufrido varias complicaciones de salud que la han llevado en diferentes ocasiones al quirófano. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alejandra Guzmán
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.