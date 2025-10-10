Alejandra Guzmán fue hospitalizada para realizarle una complicada operación: esto es lo que se sabe

Alejandra Gúzman ha sufrido varias complicaciones de salud que la han llevado en diferentes ocasiones al quirófano.

Este jueves 9 de octubre trascendió que la cantante mexicana Alejandra Guzmán fue hospitalizada para someterse a una complicada cirugía.

Medios como Hola!, Milenio y El Heraldo confirmaron que la intérprete de Hacer el amor con otro, tuvo una operación en su columna vertebral. Esta información la dio en primera instancia la periodista Pati Chapoy en su programa Ventaneando.

La comunicadora recordó que Guzmán había dicho que tenía dos hernias discales. “Supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar”, dijo Chapoy.

Hasta el momento ni Alejandra ni su equipo se han referido al tema de la operación.

Hace aproximadamente un mes, la cantante manifestó que se estaba recuperando de otra cirugía; en esa ocasión fue en las cervicales.

¿Qué pasa con la salud de Alejandra Guzmán?

La mexicana tenía programado un concierto en Costa Rica como parte de la gira internacional Brilla Tour. La cita con los ticos sería el 31 de agosto en Parque Viva; sin embargo, la artista tuvo que cancelar la presentación por motivos de salud.

“Esta decisión responde a recomendaciones médicas recibidas por la artista tras una intervención quirúrgica reciente, lo cual ha llevado a la necesidad de reprogramar todos los conciertos agendados para 2025 al año 2026, incluyendo su presentación en Costa Rica”, explicó la producción en un comunicado de prensa.

Alejandra Guzmán tenía programado un concierto en Costa Rica para finales de agosto, pero canceló su gira internacional por motivos de salud. (Archivo)

Días después, trascendió que la intérprete de 57 años padece hipertensión. Para entonces, la cantante explicó que también fue sometida a una cirugía en la que le extrajeron líquido sinovial, una sustancia que actúa como lubricante en las articulaciones. Indicó también que le retiraron otras sustancias como parte del procedimiento.

El historial médico de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán ha enfrentado diversos problemas de salud en el pasado. En 2007 fue diagnosticada con un tumor mamario. En 2009 requirió hospitalización debido a complicaciones por biopolímeros inyectados durante un procedimiento estético en los glúteos y el cóccix.

Dicha sustancia se encapsuló y causó una infección severa que puso en riesgo su vida. Desde entonces, la hija de Silvia Pinal se sometió a varias cirugías para remover los restos de material dañado.

En 2013, la artista se sometió a una cirugía de cadera. En ese procedimiento se le colocó una prótesis de titanio, debido al desgaste provocado por años de actividad física y los efectos de los biopolímeros.