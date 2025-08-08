¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán y por qué está en recuperación?

Durante un breve encuentro con la prensa, Alejandra Guzmán explicó el procedimiento al que fue sometida y cómo evoluciona.

Alejandra Guzmán, de 57 años, reveló que padece hipertensión, una condición médica en la que la presión arterial se mantiene elevada de forma constante.

Esta situación puede ocasionar daños a los vasos sanguíneos y obligar al corazón a trabajar con mayor esfuerzo.

LEA MÁS: Alejandra Guzmán ya no dará concierto en Costa Rica: ¿Por qué se canceló el show?

Durante una aparición registrada por el programa Venga la Alegría, la cantante explicó que fue sometida a una cirugía reciente en la que le extrajeron líquido sinovial, una sustancia que actúa como lubricante en las articulaciones. Indicó también que le retiraron otras sustancias como parte del procedimiento.

La artista compartió esta información antes de retirarse del lugar en una camioneta. Con tono sereno, confirmó que ahora debe tomar medidas por su nueva condición médica.

Ante este panorama, Guzmán decidió posponer hasta 2026 todos los conciertos programados para 2025, los cuales formaban parte de su gira Brilla Tour.

El anuncio se dio el 24 de julio mediante un comunicado oficial, en el que señaló que los médicos le recomendaron detener sus actividades para centrarse en su recuperación.

La cantante manifestó que, aunque la decisión fue difícil, considera necesario recuperar su salud por completo antes de volver a los escenarios.

Historial médico marcado por múltiples procedimientos

Alejandra Guzmán ha enfrentado diversos problemas de salud en el pasado. En 2007 fue diagnosticada con un tumor mamario. En 2009 requirió hospitalización debido a complicaciones por biopolímeros inyectados durante un procedimiento estético en los glúteos y el cóccix.

Dicha sustancia se encapsuló y causó una infección severa que puso en riesgo su vida. Desde entonces, la hija de Silvia Pinal se sometió a varias cirugías para remover los restos de material dañado.

En 2013, la artista se sometió a una cirugía de cadera. En ese procedimiento se le colocó una prótesis de titanio, debido al desgaste provocado por años de actividad física y los efectos de los biopolímeros.

LEA MÁS: La caída de Alejandra Guzmán en aeropuerto genera especulaciones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.