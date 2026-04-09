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Agenda cultural: la música toma Costa Rica con Los Ángeles Azules, Ryan Castro y Sin Bandera

La variada agenda del fin de semana incluye teatro, danza, ópera en cine, diseño, bienestar y actividades familiares

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Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
Asistentes disfrutan de conciertos, teatro y actividades al aire libre como parte de la variada agenda cultural del fin de semana. (Elaborada por LN )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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