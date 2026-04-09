Agenda cultural: la música toma Costa Rica con Los Ángeles Azules, Ryan Castro y Sin Bandera

Asistentes disfrutan de conciertos, teatro y actividades al aire libre como parte de la variada agenda cultural del fin de semana.

Durante este fin de semana, la oferta cultural en Costa Rica combinará grandes conciertos internacionales con festivales urbanos y propuestas escénicas para todos los gustos.

Desde Sin Bandera y Ryan Castro en Parque Viva hasta la cumbia infaltable de Los Ángeles Azules en el cierre de Transitarte, la agenda invita a salir de casa y adueñarse de los espacios públicos.

Sin Bandera: 25 años de amor y nostalgia en el Parque Viva

El dúo romántico Sin Bandera regresará a Costa Rica como parte de su gira internacional Escenas Tour, con la que celebran 25 años de carrera. La cita será este sábado 11 de abril de 2026, en el Parque Viva, a partir de las 7 p. m. El espectáculo promete una velada cargada de nostalgia, emoción y baladas inolvidables.

Los fanáticos podrán disfrutar de un recorrido por sus grandes éxitos, además de algunas canciones nuevas que forman parte de esta etapa artística. Las entradas están disponibles a través de eticket.cr, y se espera un lleno total para recibir a una de las agrupaciones más queridas del pop latino.

El concierto se perfila como uno de los eventos más esperados del año en el país, reuniendo a miles de seguidores que corearán junto a Leonel García y Noel Schajris los temas que marcaron toda una generación.

Sin Bandera celebrará 25 años de carrera en Parque Viva, en un concierto cargado de nostalgia, baladas y coreos que marcaron a toda una generación. (Cortesía)

Ryan Castro prenderá fuego al ritmo urbano en Parque Viva

El artista urbano Ryan Castro llegará a Costa Rica este domingo para encender el Parque Viva con uno de los espectáculos más esperados del mes. El concierto forma parte de su gira internacional, la cual ha recorrido diversas ciudades de América Latina con rotundo éxito, consolidando al cantante colombiano como una de las grandes figuras del género urbano actual.

A partir de las 7 p. m., el público disfrutará de una noche cargada de ritmo, energía y los temas que han convertido a Castro en referente de la nueva ola del reguetón. Las entradas pueden adquirirse por medio de eticket.cr y se espera un lleno total para disfrutar de este show de alto impacto sonoro y visual.

Ryan Castro encenderá Parque Viva con su propuesta urbana, en un show que promete una noche de perreo, energía y éxitos del reguetón actual. (Rafael Pacheco Granados)

Los Ángeles Azules convertirán La Sabana en una gran pista de baile

La reconocida agrupación mexicana Los Ángeles Azules será la encargada de poner el broche de oro al festival Transitarte 2026, con un concierto de clausura que promete llenar de ritmo y alegría el Parque Metropolitano La Sabana. La cita será este domingo a las 7 p. m., en una noche dedicada al baile y los grandes clásicos de la cumbia.

El espectáculo gratuito marcará el final de tres días de arte, música y convivencia al aire libre, y se perfila como una fiesta masiva en la que la cumbia sonará con fuerza.

Los Ángeles Azules convertirán La Sabana en una gran pista de baile con sus clásicos de cumbia, durante el concierto de clausura de Transitarte 2026. (Archivo/Archivo)

Otras actividades:

— Festival urbano Transitarte 2026: Se realizará del 10 al 12 de abril en el centro de San José, con actividades durante todo el día en espacios como el Parque Nacional, Parque Morazán, Parque España y el Cenac. Entradas: gratuita y abierta a todo público.

— Charla Mexican Pop Design: Viernes 10 de abril, a las 7 p. m., con el diseñador mexicano Andrés Lhima, en el marco del programa Cápsulas SDCR de la Semana del Diseño Costa Rica. Entradas: ¢10.000, con cupo limitado. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través del correo electrónico: hola@semanadeldiseno.cr

— Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Artes Musicales (Oseam), UCR: Viernes 10 de abril, a las 3 p. m., en la Sala B108 de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca. Actividad gratuita y abierta al público.

— Taller Diseña un objeto de museo: Sábado 11 de abril, de 9 a. m. a 4 p. m., con Andrés Lhima, dentro de Cápsulas SDCR de la Semana del Diseño Costa Rica. Costo: ¢48.500 (incluye almuerzo y café de la tarde). Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través del correo electrónico: hola@semanadeldiseno.cr

— Clases gratuitas de kickboxing en Lincoln Plaza: Sábado 11 de abril, de 9 a 10 a. m., en el parqueo Delivery de Lincoln Plaza, en Moravia. Actividad abierta al público, en el marco del Mes de la Salud de Portafolio Inmobiliario.

— Feria de salud y movimiento en Escazú Village: 11 de abril, a las 9:30 a. m., en El Patio de Escazú Village, con la charla gratuita ¿Está tu corazón listo para entrenar?. Habrá clase de yoga a las 10:30 a. m. y toma de signos vitales.

— Clases deportivas y experiencias wellness en Avenida Escazú: Sábados 11, 18 y 25 de abril, con sesiones de yoga, charlas y actividades de bienestar en diferentes espacios del complejo. Actividades enfocadas en la prevención y el cuidado de la salud.

— Obra de teatro y títeres: Una comunidad para todos: 11 de abril, a las 2 p. m., en Teatro de Bolsillo. Entradas: ¢6.000, disponible en la boletería del teatro.

— Espectáculo musical Pijamada Planchera: 11 de abril, a las 8 p. m., en Jazz Café Escazú, con Karina Severino, la KS Band e invitados especiales, todos en pijama. Entradas: En preventa ¢10.000 y ¢12.000 el día del evento; reservaciones al 8451-1629.

— Concierto Manos de Tigre x TAANDA: 11 de abril, a las 8 p. m., en El Sótano de Amón Solar, en Barrio Amón. Entradas: entre ¢5.000 y ¢6.000, a la venta en tiquetebox.app.

— Espectáculo musical The Queens of Pop: 11 de abril, a las 8 p. m., en London Room, Paseo Colón, con Jimena Bermúdez y artistas invitadas. Entradas: ¢8.000; disponibles en tiquetebox.app.

— Fiesta disco Silver Fever: 11 de abril, a partir de las 8 p. m., en La Treinta ML, en barrio La California, con show drag y bloques especiales de música disco. Evento exclusivo para mayores de edad. Entradas: entre ¢2.500 y ¢4.000 en starticket.cr.

— Obra de teatro La mujer y el esqueleto: 11 de abril, de 8 a 10 p. m., en el Teatro Nacional de Costa Rica. Entrada general: ¢8.000 y ¢5.500 para estudiantes y personas adultas mayores; población IMAS ingresa de forma gratuita. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro.

— Gala Festival de Ballet de San José 2026: 11 de abril, a las 8 p. m., en el Auditorio del Colegio Humboldt, en Pavas. Entradas: ¢10.000, disponibles en eticket.cr.

— Proyección de ópera Turandot en cine: Domingo 12 de abril, a las 3 p. m., en Sala Garbo, en San José. Entradas: ¢5.500, con cupos limitados.