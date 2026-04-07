Vuelve a Costa Rica uno de los cantantes más queridos por los ticos: regresa en concierto con música mexicana y muy romántica

Con el espectáculo Vida México, uno de los cantantes más queridos por el público tico regresa en concierto a Costa Rica.

Carlos Rivera volverá a cantar a sus fans ticos en un show que promete muchas emociones. La cita está pactada para realizarse en el Estadio Nacional, confirmó la productora BLieve en un comunicado de prensa este martes 7 de abril.

El recital será el 14 de noviembre en el recinto de La Sabana. “Promete una noche inolvidable llena de emoción, grandes éxitos y una producción de primer nivel que celebrará sus raíces mexicanas, además de un recorrido por los temas que han consolidado su conexión con el público costarricense”, explicó la producción.

El último concierto de Carlos Rivera en Costa Rica sucedió en el 2024. Ese show también fue en el Estadio Nacional. (Mayela López/Archivo)

Las entradas para este concierto estarán a la venta a partir del 9 de abril, en el sitio eticket.cr.

Los clientes de las tarjetas American Express podrán comprar sus boletos del 9 al 11 de abril. Los tarjetahabientes del BAC tendrán la oportunidad de adquirir los tiquetes del 11 al 13 de abril y la venta para cualquier tipo de tarjeta se habilitará a partir del 14.

Los precios y localidades son:

Riverista: ¢102.500.

Silla oro: ¢94.500.

Silla plata: ¢77.500.

Platea sur: ¢54.000.

General de pie: ¢25.000.

Carlos Rivera y un amor con Costa Rica

Rivera ha desarrollado una conexión muy particular con su público en Costa Rica. La cercanía con sus fans se ha evidenciado a lo largo de su trayectoria gracias a varios conciertos que ha dado en el país.

Romántico y seductor, el mexicano se ha ganado a los ticos a punta de una potente voz y un carisma especial, como quedó plasmado en su última presentación en suelo tico, en noviembre del 2024, un show que llenó en el Estadio Nacional.

Antes de eso, también cantó en el recinto de La Sabana en el 2023 y en el Palacio de los Deportes, en el 2019.

“(Los ticos) Tienen mucho amor para dar, tienen mucho para darnos a todos los artistas, de verdad nos hacen sentir como en casa, nos hacen sentir que somos especiales para ustedes y por eso yo creo que no soy el único artista que cada vez que va a San José se muere de amor por ustedes”, había manifestado el artista, en una entrevista previa a uno de sus shows en Costa Rica.