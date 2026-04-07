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Vuelve a Costa Rica uno de los cantantes más queridos por los ticos: regresa en concierto con música mexicana y muy romántica

El artista se presentará en el Estadio Nacional como parte de su gira internacional

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Por Jessica Rojas Ch.

Con el espectáculo Vida México, uno de los cantantes más queridos por el público tico regresa en concierto a Costa Rica.








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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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