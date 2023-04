Carlos Rivera: ‘Costa Rica es de los países donde más me quieren’

Carlos Rivera no oculta su ilusión por regresar a Costa Rica. No solo porque en el 2020 debió cancelar el show que iba a presentar en el Estadio Nacional, debido a la pandemia, sino porque este país centroamericano tiene detalles que lo enamoran.

A Rivera, por ejemplo, son varias las razones que lo seducen: sus fans, el café, la naturaleza e incluso el equipo visual detrás de su gira Un tour a todas partes, que es costarricense.

En entrevista con La Nación, el intérprete de éxitos como Te esperaba y Recuérdame confesó por qué sus fans de Costa Rica ocupan un lugar privilegiado en su corazón, así como los detalles del show que presentará este sábado 15 de abril en el Estadio Nacional, a partir de las 7 p. m.

El 15 de marzo, Carlos Rivera cumplió 37 años. (Instagram)

—¿Por qué eligió Costa Rica como el primer país fuera de México en presentarse este 2023?

—Sí, es verdad que arrancaremos internacionalmente allí, en San José, y pues me hace especial ilusión, porque la verdad es que desde la gira pasada que estuvimos ahí, en el Palacio de los Deportes, fue increíble. Luego nos quedamos con la ganas de volver porque se tuvo que cancelar por la pandemia; pero mira, como dicen: ‘no hay mal que por bien no venga’, y les prometo que este nuevo show va a ser increíble.

“Es un espectáculo gigante que montamos para poder viajar literalmente a más de 20 países. Hasta ahora hemos anunciado solo algunos, pero llevamos más de 54 fechas confirmadas y todavía nos faltan. Por supuesto que para mí, el salir de México y llegar a un primer destino, pues no pudo ser otro mejor que Costa Rica”.

—Esta es la primera vez que se va a presentar en el Estadio Nacional, la fanaticada ha crecido...

—Lo mejor de todo es cuando uno como artista va creciendo y ver que los fans te van acompañando en estos años. Recuerdo cuando fui por primera vez a Costa Rica de promoción, cuando acompañé a Franco de Vita a su gira, hace como 10 años, y cuando hice mi primer show en el Palacio de Deportes; entonces, para mí, ir ahora al Estadio Nacional, ya son palabras mayores.

“Creo que el hecho de seguir sintiendo que la música que tu haces va ganando más y más público, es lo mejor que le puede pasar a uno, porque muchas veces hay carreras que explotan de un momento a otro y su primer concierto es directamente en un estadio, pero luego ¿con qué sostienes todo eso?.

“Creo que lo más bonito es hacer una base sólida que va creciendo poco a poco y que hoy nos lleva a tener esta fecha en el Estado Nacional”.

—¿Es como un tipo de celebración que vamos a ver en escena?

—Sí. La gira yo quise que se llamara Un tour a todas partes porque yo, que vengo de los musicales, me gusta que sea una puesta en escena real, que pasen cosas que son espectáculo, y que mantengan al público atento a cosas que ocurran, ya sea de iluminación, de vestuario, de música, de baile o de danza.

“Es un show muy potente, con más de 10 músicos, y me hace feliz; porque además hoy puedes ver artistas enormes que no llevan ni músicos... y para mí eso es inconcebible. Para mí la música se tiene que tocar en vivo, respeto mucho al público que paga un boleto y una entrada por ver un show, por lo que el espectáculo tiene que valer la pena.

Carlos Rivera iniciará su gira internacional 'Un tour a todas partes' en Costa Rica. (Instagram)

“Y he de decir otra cosa importante, ya que Costa Rica está presente en la parte creativa de mi show: todo lo visual que verán en las pantallas del concierto lo hicieron puros ticos. Todos los visuales que van a ver en todo el mundo fue hecho por manos, talento y corazón costarricense. Un grupo de gente extraordinaria de la empresa The Usual Suspects, que se llaman Antonio, Valeria y Johansen”.

—Habla con mucho cariño de Costa Rica...

—Sí. Es que mis fans ticas son muy cariñosas conmigo y hay un apoyo extremadamente enorme. Además de que pienso en naturaleza, pienso en alegría, pienso en color y también en café. De hecho, siempre me traigo mis costalitos de café.

“Además, debo decir que siempre que hablo de los países que más me quieren te prometo que siempre menciono a Costa Rica”.

—¿Cómo diría usted que son sus fans?

—Yo digo que mis fans no son las típicas fans, porque nosotros somos una familia de verdad, nos acompañamos: yo les pongo la música, les pongo el amor y ellos me lo regresan pero con creces. Siempre digo que me quedo en deuda porque todo lo que hacen por mí yo no tengo como pagarlo ni como agradecerlo, porque me tratan como si como fuera parte de su familia.

—Su última visita a Costa Rica fue antes de pandemia ¿cómo ha cambiado Carlos Rivera desde entonces?

—Yo espero que para bien. Creo que todos cambiamos, porque con la pandemia no hay manera de que no hayamos cambiado. Lo ideal, eso sí, es pensar que nos cambió para bien.

“En mi caso hoy disfruto mucho más lo que hago, voy con pasos mucho más lentos pero firmes. Ya no tengo tanta prisa como antes, ahora busco hacer un equilibrio entre el trabajo y mi vida, para poder tener espacio para mi familia. Es ahí, precisamente, donde creo que hoy disfruto mucho más todo lo que estoy haciendo”.

Carlos Rivera siempre se muestra sonriente y optimista.

—Y en ese sentido, ¿en qué etapa de su vida piensa que está?

—Quiero pensar que es la mejor etapa de mi vida. Sin duda. Es la etapa en la que para donde quiera que veo encuentro tranquilidad, paz, alegría. Estoy haciendo lo que amo, el disco que quise hacer (Sincerándome), la gira que quise hacer, además, bueno, viene un camino de muchísimos lugares por visitar: arrancamos en Costa Rica pero son 20 países los que vamos a visitar. En total, son más de 50 shows sólo para este año... un camino largo que me hace mucha ilusión.